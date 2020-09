J.K. Rowlingot ismét transzfóbiával vádolják, mert új regényében egy sorozatgyilkos női ruhákba bújva vadászik áldozataira

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az NBC News ír arról, hogy ismét fellángoltak a viták a Harry Potter-sorozattal világhírűvé vált írónő, J.K. Rowling körül, mivel legújabb regényének detektív főszereplője egy olyan sorozatgyilkos után nyomoz, aki férfi létére női ruhákba bújva cserkészte be áldozatait. Azok, akik már eddig is transzfóbiával vádolták Rowlingot, ebben egy újabb bizonyítékát látják annak, hogy az írónő gyűlöli a transzokat.

A Troubled blood című regény kedden jelenik meg, ez lesz az ötödik része a Cormoran Strike című detektívsorozatnak, melyeket Rowling a Robert Galbraith írói név alatt ad közre.

Fotó: Dia Dipasupil/AFP

A brit nyilvánosságban az idei nyár egyik slágertémája volt, hogy J.K. Rowling transzfób-e, miután az írónő egyszer felvetette, hogy csak a nők menstruálnak. Egész pontosan megosztott Twitteren egy cikket, melyben a legújabb identitáspolitikai trendeknek megfelelően arról írtak, hogy koronavírus-járvány után egyenlőbb világot kell teremteni „azon emberek számára, akik menstruálnak”. Rowling ehhez tette hozzá a nőkre utalva, hogy csak létezik valamilyen szó ezekre az emberekre, amire válaszul hatalmas felháborodás tört ki a Twitter erre érzékeny felén, amit aztán felkaroltak a brit bulvárlapok is: a Rowling-ellenes közösségi médiás közhangulatot meglovagolva a Sun például címlapon hozta a hírt, hogy Rowling volt férje egyáltalán nem bánja, korábban megpofozta egykori feleségét.

Rowling akkor több posztban is igyekezett kifejteni álláspontját, azt állítva, hogy ha az ember születési neme nem valódi, az világszerte zárójelbe teszi a nők által megélt valóságot, így arról nem is lehet normális párbeszédet folytatni. Ilyen alapon, ha a születési nemet nem tekintjük valódinak, azonos neműek közti vonzalom sincs, írta. És mint írta júliusban, tiszteletben tartja a transz emberek jogát ahhoz, hogy úgy éljenek, ahogy számukra kényelmes, szívesen tüntet is mellettük, ha transzneműségük miatt hátrányos megkülönböztetés éri őket, ugyanakkor az ő életére is jelentős hatással volt az a körülmény, hogy nőnek született. „Nem hiszem, hogy gyűlölködés, ha ezt kimondom.”

Most az új regény minden bizonnyal újra fel fogja fűteni ezeket a vitákat: az egyik első kritikát közlő Telegraph például azt szűrte le a detektívregény cselekményéből, hogy annak egyik fő üzenete, hogy sose bízz meg egy női ruhát viselő férfiban.