Szijjártó szerint Trump Nobel-békedíjat érdemelne

Washingtonban 9 perces beszédet mondott a Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután egyedüli EU-s külügyminiszterként részt vett Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján.

Szijjártó arról beszélt, hogy Magyarországot, a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt egyértelmű tisztelt, nagyrabecsülés és támogatás övezi a Fehér házban. Azt mondta:

„Donald Trump elnök olyan teljesítményt nyújtott, olyan megállapodásokat hozott tető alá, amit nem sokan gondolhattak volna. Nyilvánvalóan az ilyen teljesítményekért szoktak Nobel-békedíjakat adni.”

Szijjártó megállapodást írt alá a legnagyobb magánkézben lévő, tőzsdén lévő űrkutatási cég és a magyar kormány között. Energiakérdésekről azt mondta: Washingtonban elismerésüket fejezték ki, hogy Magyarország megállapodott a Shell-lel egy hosszútávú gázvásárlási konstrukcióról.

Szijjártó találkozott David Cornsteinnel is, aki budapesti nagykövetként befejezi a tevékenységét. A miniszter azt is elmondta, javasolja (és ezt Orbán Viktor kormányfő el is fogadta), hogy Takács Szabolcs, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a Brexit Magyarországot érintő külpolitikai és külgazdasági hatásai kezelésének összehangolásáért felelős miniszteri biztosa lehet Magyarország következő washingtoni nagykövete.

Szijjártó arról most sem beszélt, hogy miért épp annak a vállalkozónak a jachtján töltötte a nyaralását, aki az állami megrendelésekből gazdagodott meg, saját zsebéből fizette-e a több milliós bérleti díjat vagy ajándékba kapta az üzletembertől, illetve ha ajándékba kapta, az bekerül-e a vagyonnyilatkozatába.