Trump vasárnaptól betiltja a TikTok letöltését

Az amerikai kereskedelmi minisztérium pénteken rendeletet ad ki, amellyel vasárnaptól lehetetlenné teszi a TikTok videómegosztó és a WeChat üzenetküldő szolgáltatás letöltését az Egyesült Államokban - jelentette a Reuters hírügynökség.

Donald Trump amerikai elnök biztonsági kockázatokra hivatkozva rendelte el a két, kínai fejlesztésű alkalmazás betiltását az Egyesült Államokban. E cégeket régóta vádolják azzal, hogy a kínai titkosszolgálatnak gyűjt adatokat a videómegosztó felhasználóiról, ugyanis egy 2017-es törvény szerint a kínai cégeknek együtt kell működniük a titkosszolgálattal. A TikTok tagadta, hogy a felhasználók adatait megosztották volna a kínai hatóságokkal.

A WeChat mögött álló cég tranzakcióit, illetve a nekik nyújtott (például tárhely-) szolgáltatásokat is betiltja Trump. Ezek a szabályok a TikTokra csak november 12-től érvényesek, és a Reuters forrásai szerint az elnök még a hatályba lépés előtt visszavonhatja a rendeletet, ha a TikTokot tulajdonló kínai cég, a Bytedance időben megállapodásra jut az amerikai Oracle-lel egy olyan cég felállításáról, amely a TikTok amerikai tevékenységét irányítaná a washingtoni aggályok orvoslásával.

A terveket ismerő illetékesek szerint a rendelet nem tiltja meg, hogy amerikai vállalatok külföldön a WeChaten keresztül bonyolítsanak tranzakciókat, amely az üzenetküldés mellett a legfontosabb fizetési mód is Kínában. Az Apple és a Google az Egyesült Államokon kívül továbbra is elérhetővé teheti a TikTokot és a WeChatet a felhasználóknak. (New York Times, MTI)