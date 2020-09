Októberben tárgyalhat a Nagykörútról a kormány és a főváros

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Elfogadta a kormány javaslatát Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, így október 15-én újra ülésezik a Budapesti Közfejlesztések Tanácsa (FKT), a kormány és a főváros egyeztető fóruma - jelentette be Twitteren Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

A hírről az MTI is beszámolt, amiből kiderül, a kormány a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséről, és a Nagykörút forgalmi átalakításának ügyéről szeretne tárgyalni a Karácsony vezette fővárosi delegációval, de a főváros is visz az asztalhoz napirendi pontokat. Az MTI-hír szerint ilyenek az „önkormányzati finanszírozás” kérdése, és a leggazdagabb önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulás Budapestre vonatkozó szabályainak módosítása. Az ülés részletes napirendjét a héten alakítja ki a kormány és a főváros.

A Nagykörút forgalmi átalakítása témakör augusztus vége óta Fürjes Balázs és államtitkársága legfőbb témája. Az államtitkár a nagykörúti ideiglenes kerékpársáv sorsáról hozott fővárosi döntést próbálta meg ekkor befolyásolni, felszólítva Karácsony Gergelyt, „hagyjon fel az autósüldözéssel” Budapesten, és adja vissza az ideiglenes kerékpársáv előtt meglévő 2x2 forgalmi sávot a körúton autózóknak.

A főváros végül kompromisszumos döntést hozott: a nagykörút déli részén tette ezt meg, az észak szakaszon maradt a helyén a tavasszal felfestett kerékpársáv. A Blaha Lujza tértől délre a megszüntetett parkolósávba kerültek át biciklisek, de három szakaszon - a helyhiány miatt - a járdára terelték a sávjukat. A megoldást azóta kerékpáros szervezetektől politikusokig sokan kritizálták, de a járdára vitt kerékpársáv legmeglepőbb kritikusa maga a sáv úton tartása ellen kardoskodó Fürjes Balázs volt ezzel a Twitter-poszttal:

„Amikor a budapesti közlekedést fejlesztjük, olyan gyakorlatias megoldásokat keresünk, amelyek egyszerűsítik az emberek hétköznapjait. Az a célunk, hogy az utazók gyorsabban, kényelmesebben, kevesebb átszállással érjenek célba, hogy kevesebb legyen a dugó, a dugóban töltött idő. Ezzel azt is elérjük, hogy klímabarátabb legyen a budapesti közlekedés, tisztább legyen a levegő, csökkenjen a légszennyezés. Elfogadjuk azt a szakmai konszenzust, hogy legfontosabb a közösségi közlekedés fejlesztése, azon belül pedig a kötöttpályás közlekedés fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a közlekedési intézkedések javítsák és ne rontsák a budapestiek életét. Ezért reméljük, főpolgármester úr is nyitott lesz arra a javaslatunkra, hogy az autósok kapják vissza az elvett sávot a Nagykörúton és a kerékpárosforgalomban mindig visszaesést hozó őszi-téli félév során, az érintettek valódi bevonását követően, szakmai alapon szülessen meg a józan, időtálló megoldás. A járdán vezetett biciklisáv biztosan rossz megoldás, nem véletlenül kritizálják sokan" - magyarázta meg az FKT-ülés bejelentése kapcsán egy fokkal bővebben az államtitkár, mit is képvisel majd nagykörúti biciklisáv-ügyben.