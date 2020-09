Orbán: A kormány ellen harcolni káros és erkölcstelen is a jelenlegi helyzetben

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A 2020-27-es uniós költségvetésről folytatott tárgyalás eredményeiről, a járvány elleni védekezésről és a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről beszélt a parlament őszi ülésszakának első plenáris ülésén Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán napirend előtti felszólalásának elején elmondta, szerinte a kormány Brüsszelben a négy napos költségvetési EU-csúcson sikerrel teljesítette, amit az országgyűlés elvárt tőle:

a következő ciklusban Magyarország kaphatja arányosan a hatodik legmagasabb összegű uniós támogatást, nálunk többet (a baráti Litvánián kívül) csak olyan országok kapnak, ahol a nemzeti jövedelem jóval a magyar alatt van.

Az unió német soros elnöksége garanciát ugyan nem adott, de ígéretet tett hogy még az elnökségük alatt lezárulhat a Magyarország ellen indított hetes cikkely eljárás.

Lengyelországgal közösen pedig sikerült elérni, hogy ne kerüljenek a támogatások folyósítása feltételei közé azok a jogállamisági követelmények, amiket Orbán a „rule of law helyett a rule of blackmail” szabályainak nevezett.

A járványhelyzetről is beszélt a miniszterelnök. Ismét egyértelművé tette, a kormány nem hajlandó a járvány elleni védekezésben olyan lépésekre, amik a gazdaságot lassítanák. „Amíg munka van, addig minden van” - mondta erről.

Szerinte a nemzeti konzultációval az emberek egyértelműen jelezték, hogy nem szeretnék, ha a mindennapi életet lebénítaná a védekezés, így a kormánynak arra kell törekednie, hogy az iskolák, óvodák, és a munkahelyek nyitva tartása mellett biztosítsa a járvánnyal szemben sebezhetőbbek védelmét. Szerinte ehhez az „igazságtalanul sokat bántott” egészségügyben megvannak a szükséges feltételek.

Elmondta, a kormány tudományos tanácsadóitól úgy tudja, a járvány legrosszabb forgatókönyve Magyarországra nézve egyszerre

200 ezer aktív fertőzöttel

16 ezer kórházban fekvővel

és 800 lélegeztető gépre szoruló emberrel

számol. Orbán azt mondta, hogy „ízlés kérdése, hogy ki mennyire hisz az orvosoknak és a matematikusoknak”, ő mindenesetre a szakértők legrosszabb forgatókönyvének a kétszeresével számol. Vagyis 400 ezer aktív esettel, 32 ezer kórházban fekvővel, és 1600 olyan koronavírusos beteggel, aki lélegeztetőgépre szorul. Erre szerinte felkészült az egészségügy. „Minden eszköznek és minden azt kezelő szakembernek megvan a helye” - mondta.

Ezután Orbán Viktor felsorolta a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit, amikről elmondta: sikerült megvédeni velük az emberek munkahelyeit és otthonait. Emlékeztetett, a kormány július 1-jéig meghosszabbította a banki hiteltörlesztési moratóriumot, ami lehetővé teszi, hogy az adósok a járványhelyzet idejére szüneteltethessék a havi törlesztőrészletek fizetését.

„Nehéz ősz elé nézünk” - mondta Orbán, utalva arra, hogy a kormánynak súlyosbodó járványhelyzet mellett kell folytatnia a gazdaság újraindítását. De ha „a baloldali tragikus kormányzás” után sikerült, „most újra sikerülni fog” - tette hozzá.

„Végtelenül száraz termelési beszéd”

A napirend előtti felszólalásra reagálhattak a parlamenti pártfrakciók vezetői. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció „végtelenül száraz termelési beszédnek” nevezte Orbán felszólalását. Szerinte Orbán bármennyire is szeretné, soha nem fogja legyőzni az Európai Uniót, az unió soha nem lesz olyan, amilyet ő szeretne látni. „Tudja, az unió soha nem fogja választás elé kényszeríteni a polgárait”, hogy nekik mit kell tisztelniük, „mint ahogyan ön teszi”.

A járvánnyal kapcsolatban Gyurcsány kritizálta, hogy a kormány azt sem tudta megoldani, hogy az iskolákban már szeptember 1-jétől, és ne csak október 1-jétől legyen rendszeres lázmérés. „A probléma az, hogy elment úgy a nyár, hogy önök semmit nem tettek azért, ha jön a második hullám, akkor arra felkészüljünk” - mondta.

„Ön imádja a háborús retorikát. Nagyjából most is úgy beszélt, mint egy tábornok, aki különféle haditervek alapján fogja legyőzni a vírust. Nem baj, tegye, ha ön így érzi jól magát, csak ne lopja el a lőszert!” - kezdte felszólalását Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Szerinte az ország sok pénzt kapott az uniótól azért, hogy védekezzen a járvány és a gazdaság összeomlása ellen, és erre az uniótól még hitelt is felvesz a kormány. „Látjuk, hogy pénz van dögivel, de közben a kormány a járvánnyal szemben vesztésre áll”, az árak pedig rég nem látott magasságban járnak - mondta. Jakab ingyenes tesztelés bevezetését, 80 százalékos bérpótlást és a munkájukat vesztő 60 év felettieket nyugdíjba küldését javasolta.

„Az okos ember mindig tanul a saját hibáiból. Én jól tudom, hogy a Németh Szilárdok meg Farkas Flóriánok nem az eszükről híresek, de ön saját magának adjon egy lehetőséget.” Ez lett Jakab felszólalásának utolsó mondata. Ugyanis Kövér László házelnök rendre intésére, hogy hagyja abba a képviselőtársai sértegetését



„Értettem, elvtárs”



volt Jakab válasza, amit meghallva a házelnök azonnal elvette tőle a szót.

Tóth Bertalan, az MSZP frissen megválasztott elnöke és Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője is kiemelte, hogy a kormány válságkezelése épp a legszegényebbeknek nem nyújt megfelelő segítséget, „csak egy szűk elit kiszolgálásával vannak elfoglalva” - fogalmazott Tóth. Szabó javasolta, a járványhelyzet teremtett létbizonytalanságra tekintettel a kormány fontolja meg a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését.

Orbán: A kormány ellen harcolni káros és erkölcstelen is a jelenlegi helyzetben

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

„Tegyék félre a gondolatot, hogy egyszerre kell harcolni a vírus és a kormány ellen. Ez káros, hátrányos és erkölcstelen is a jelenlegi helyzetben”



- mondta Orbán Viktor az ellenzéki felszólalásokra reagálva. A miniszterelnök szerint mi sem mutatja jobban az ellenzék morális állapotát, minthogy a súlyos járványhelyzetben is csak „a hatalom és a pénz jár a fejükben”, kormányt akarnak buktatni. Szerinte a járvány leküzdésére széleskörű társadalmi összefogással történik,

„ha az ellenzéki képviselők meggondolták magukat, csatlakozhatnak ehhez az összefogáshoz”

- mondta.