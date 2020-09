Már öt európai kormány jelentette ki, hogy nem hajlandók elismerni Lukasenka elnökségét

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem sokkal Aljakszandr Lukasenka titkos beiktatásának híre után öt európai ország Németország, Szlovákia, Lettország, Litvánia és Észtország kormány is jelezte, nem hajlandók elismerni őt Fehéroroszország elnökeként. A német szövetségi kormány szóvivője, Steffen Seibert szerdán azt mondta,

a fehéroroszországi választás nem volt sem tisztességes, sem szabad, és semmiben nem felelt meg a demokratikus követelményeknek. Ezért Aljakszandr Lukasenka nem hivatkozhat arra, hogy demokratikus úton szerzett felhatalmazással tölti be hazája államfői tisztségét. Ebből pedig az is következik, hogy hiányoznak az elismerésének feltételei. A szóvivő azt is hozzátette, jellemző a minszki vezetésre, hogy Lukasenkát titokban, a nyilvánosság kizárásával iktatták be.

Hasonlóképpen nyilatkozott a hazájából menekülni kényszerült fehérorosz ellenzéki vezetőt, Szvjatlana Cihanouszkaját befogadó litván kormány is. Linas Linkevicius litván külügyminiszter komédiának nevezte Lukasenka titkos beiktatását, egy hamis szertartásnak, amely egy hamis választást követett. Urmas Reinsalu észt külügyminiszter a Twitteren azt írta, Lukasenka egyértelműen elveszítette a mandátumát, ezért a beiktatása sem legitim. Ivan Korcok szlovák külügyminiszer is a Twitteren nyilatkozott az ügyben, azt írta, Szlovákia a fehérorosz emberek mellett áll.