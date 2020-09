Eltakart arcú rohamrendőrök ütötték-verték a tüntetőket Lukasenka titokban tartott beiktatása után

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Több ezren tüntettek szerdán Minszkben (és Belarusz más pontjain), miután Aljakszandr Lukasenkát előzetes bejelentés nélkül egyszer csak beiktatták hatodik elnöki ciklusára.

Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A ceremónia titkolásának éppen az lehetett a célja, hogy ne legyenek óriás tiltakozások a helyszínen - de amint híre ment az eseménynek, így is tüntetések indultak mindenfelé.

Helyszíni tapasztalatok szerint a hangulat az augusztusi választás utáni napokat idézte, amikor Minszk egészen különböző pontjain foglalták el az utcát és állították le a forgalmat tüntető csoportok. De a hatóságok is különösen brutálisan léptek fel.



Vízágyút és könnygázt is bevetettek, sok tüntetőt megvertek, legalább 150 embert letartóztattak. Sok esetben most is maszkos, azonosító nélküli rohamrendőrök léptek fel.



Egy látványos videón egy taxis segítségével menekült meg a tüntető, akit rohamrendőrök üldöztek:



Egy másik videón a rendvédelmiek nagy csoportja esett neki egyetlen autónak:



Lukasenka az esküjén azt mondta: az ország nemcsak elnököt választott, hanem megvédte az értékeit, a békés életet, a szuverenitást és a függetlenséget. „Mi vagyunk a kevesek egyike, talán az egyetlenek, akiknél nem volt színes forradalom. Ez pedig a belarusz emberek választása, akik nem akarják elveszíteni az országukat”, mondta.

Fotó: Andrey Stasevich/Sputnik via AFP

Beiktatásán nem voltak diplomaták vagy külföldi vendégek, nem adta élőben a tévé. A szerdai tüntetések egyik népszerű szimbóluma pedig a papírkorona volt, ennyire tekintik komolynak Lukasenka beiktatását a tüntetők.



De nemcsak ők, hanem európai kormányok sora sem tekinti legitimnek Lukasenka újabb elnöki ciklusát. A magyar kormány egyelőre nem tett ilyen nyilatkozatot.