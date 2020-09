Mészáros Lőrinc 18 milliárdos tengerparti luxushoteljéről ír a horvát sajtó

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

50 millió eurós hotelt épít az NK Osijek tulajdonosa, a magyar mágnás Ičićiben - áll a patinás horvát lap, a Novi list cikkének címében. A csodásan hangzó mađarski tajkun kifejezés Mészáros Lőrincet takarja, akiről azt eddig is lehetett tudni, hogy a focicsapata és a villája mellé egy szállodás céget is beszerzett, de hogy mire készül vele, az csak most lett világos.

Ičići az Isztriai-félsziget északkeleti partján, Opatija és Lovran között fekszik az Ucka hegység lábainál, a tengerparton. A Novi list szerint ide épít

ötcsillagos, 180 szobás hotelt mintegy 20 ezer négyzetméteren

a Riva’s Hotels & Resorts nevű cég, amelyet nyáron vásárolt meg a felcsúti milliárdos családi cége, a Talentis. A települést minden bizonnyal alaposan átformálja a közvetlenül a strand mellett, a központban fekvő elhanyagolt terület fejlesztése.

A projektet vezető Denis Šikljan azt nyilatkozta a lapnak, hogy az év végén kezdődő és két és fél évesre tervezett építkezés során kialakítanak egy többfunkciós teret, amely nyitott lesz a külső látogatóknak, illetve egy gyalogoshíddal is szolgálják a helyiek érdekeit. Šikljan hangsúlyozta, hogy Mészáros Lőrincnek személyesen is fontos a horvát turizmus fejlesztése, a cégcsoportja pedig rengeteg szállodával rendelkezik már Magyarországon és a régióban.

Ez kétségkívül így van, ahogy azt a G7 nemrég megjegyezte, a család tőzsdei birodalmához tartozó Hunguest láncnak összesen 26 szállodája van, többségük Magyarországon, de Montenegróban, Ausztriában és Erdélyben is működtetnek hoteleket. A csoport most kapott közel 10 milliárd forintnyi állami támogatást hét hotel felújítására.