Az örmények már 80 katona haláláról számoltak be

Hétfőn heves harcokkal folytatódott a karabahi háború Azerbajdzsán és Örményország között.

A két ex-szovjet köztársaság a 90-es évek elején már vívott egy komoly háborút egymással, a szovjet időkben Azerbajdzsánhoz tartozó, de örmény többségű Hegyi-Karabah nevű területért. 1994-ben az örmények győztek, de most az azóta jóval gazdagabbá vált azeriek fogadkoznak, hogy ezúttal visszaszerzik a tartományt.

A karabahi örmény védelmi erők hétfő estig 80 katonájuk elestéről számoltak be. Az azeri hadsereg nem közölte saját veszteségeit, de több civil áldozatról is hírt adtak, köztük hat gyerekéről is.

Szétlőtt Gaz teherautó Karabahban. Fotó: Aram Nersesyan/Sputnik via AFP

Az azerieket támogató Törökország elnöke hétfőn felszólította Örményországot, hogy adja át Karabahot az azerieknek. A térségben érdekelt másik nagyhatalom, Oroszország, azonnali tűzszünetre intette a feleket.

Az ENSZ BT európai tagjai kérték a tanács rendkívüli összehívását, az ülés kedden lesz, New Yorkban.