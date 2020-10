Trump egóján nem fog a vírus

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Donald Trump maszkja teátrális letépésével ünnepelte, hogy saját javaslatára elhagyhatta a kórházat. Pedig még szinte biztosan fertőző. Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Kevés kép foglalhatná jobban össze Donald Trump viszonyát a koronavírusjárványhoz Win McNamee fényképénél, ami a kórházból három nap után hazaengedett elnököt ábrázolja, amint teátrális mozdulatokkal leveszi a szájáról a maszkot.

Hogy miért? Az alapján, amit az elmúlt háromnegyed évben megtudtunk a vírusról, biztosan állíthatjuk, hogy Donald Trump még aktívan fertőző beteg. De ez se tartja vissza attól, hogy felelőtlenségével másokat veszélybe sodorjon.

Hozzáállásában semmi új nincsen. Bob Woodward legújabb könyvéből, a Dühből tudjuk, hogy Trump már februárban tisztában volt vele, hogy a vírus milyen veszélyes, és hogy a levegőben is terjed, de saját bevallása szerint önző politikai céljaiból mindent megtett azért, hogy eljelentéktelenítse a problémát. Most, három nap betegeskedés után pedig már arról tweetel, hogy neki nem könyvekből, hanem első kézből származó tapasztalatai vannak a vírussal - kampánystábja pedig épp azzal támadja elnökválasztási riválisát, Joe Bident, hogy a demokraták jelöltje még csak koronavírusos se volt.

Majd arról tweetelt, hogy remekül érzi magát. "Ne féljetek a covidtól, ne hagyjátok, hogy uralja az életeteket" - írta, amihez még jól felimserhető stílusában azt is hozzátette, hogy "Most már jobban vagyok és talán immunis, nem tudom".

Közben arról, hogy valójában hogy van, rendkívül zavaros és ellentmondó tájékoztatást ad csak a Fehér Ház, és kezelőorvosa, Sean Conley, aki katonaorvosként valójában beosztottja az elnöknek, aki elnökként a főparancsnoka. Vagyis kettejük viszonyában egyáltalán nem egyértelmű, hogy az orvos szava dönt. Conley sajátos helyzetben van, ugyanis orvosként a páciensének, és nem a közvéleménynek tartozik elszámolással. Ezért is lehet, hogy minden, covidos betegekkel foglalkozó szakértő értékelésével szemben folyamatosan rendkívül rózsás képet festett az elnök állapotáról. Annak ellenére is, hogy a Trump ellátásáról így-úgy kiszivárgó hírek alapján Trump állapota sokkal súlyosabb, vagy legalábbis sokkal súlyosabb volt annál, amit hivatalosan elárultak.

Kezdve azzal, hogy egy nappal a diagnózis után kórházba is szállították. Ez annyiban nem meglepő, hogy a 74 éves Trump már csupán életkora miatt is veszélyeztetettnek számít, túlsúlya pedig csak fokozza a betegség kockázatait. Biztosat az állapotáról megfelelő ismeretek hiányában nehéz állítani, de tény, hogy hasonló korú és testsúlyú pácienseket, akik hozzá hasonlóan lélegeztetésre is szorultak, nem három, hanem szerencsés esetben is inkább csak tíz nap után szoktak hazaengedni. Az amerikai sajtóban megszólaló orvosok egybehangzó véleménye, hogy Trump hazaengedése aligha orvosszakmai döntés volt.

Ettől függetlenül az se elképzelhetetlen, hogy az elnök tényleg jobban van. Bár ő tweetjében úgy próbálja beállítani, mintha a covid - amibe ezidáig több mint kétszázezer választópolgára vesztette életét - nem is volna olyan komoly betegség, kevés páciens kap olyan szintű ellátást, mint ő.

Trump az elmúlt három napban nem egy, hanem egyből két, kísérleti gyógyszert is kapott a vírus kezelésére: egy antivirális szert, a remdesivirt, és monoklonális antitesteket. Ezt a két gyógyszert egyelőre csak vészhelyzeti felhatalmazással adhatják betegeknek, mert hatásosságukat klinikai vizsgálatok még nem igazolták.

Ezeken felül Trump kapott még dexametazont is. Ez egy olyan immunoszupresszáns szteroid, amit tényleg csak a legsúlyosabb állapotú betegeknek adnak, akikre már nem is a vírus, hanem saját immunrendszerük túlzott reakciója jelenti a legnagyobb veszélyt.

Ezek alapján mondják azok, akik az elmúlt hónapokban nagy tapasztalatot szereztek a covid kezelésében, hogy az elnök állapota súlyosabb lehet annál, amire orvosai következtetni engednek, és mondják, hogy valójában még egy hétig szoros megfigyelés alatt kéne tartani. Ilyen idős, ennyire túlsúlyos betegek állapota ugyanis egyik pillanatról a másikra drámaian romolhat, és legyen bármennyire felszerelt a Fehér Ház, olyan szintű ellátást még ott se tudnak nyújtani neki, mint egy kórházban. Még kezelőorvosa, Conley is azt mondta, hogy az elnök még nincs túl a nehezén, és leghamarabb egy hét múlva lehet bizonyossággal állítani, hogy már túl van a veszélyen.

"Óvatosan vagyunk optimisták, és továbbra is készenlétben vagyunk, mert felderítetlen terepen járunk egy olyan pácienssel, aki a betegség ilyen korai szakaszában kapta meg ezeket a kezeléseket. Szóval várjuk a hétvégét. Ha eljön a hétfő, és minden így marad, vagy még jobb esetben javul, akkor végre fellélegezhetünk" - mondta Conley.

Trumpot azonban, mint minden más helyzetben is, elsősorban a látszat érdekli, másodsorban pedig híresen nem viseli a betegségnek még csak a látványát sem. Ez utóbbi tulajdonsága elég jól dokumentált, például amikor éppen díszszemlemániája volt, akkor határozottan kérte, hogy a parádén ne vonuljanak fel sérült háborús veteránok, akiknek nehezen viseli a látványát.

A látszat pedig, amit sugallni próbál, az az, hogy megbetegedése bátorsága, nem pedig felelőtlensége bizonyítéka. Semmilyen felelősséget nem vállalt azért, hogy minden közegészségügyi ajánlással szemben rendszeresen olyan tömegrendezvényeket szervez, ahol semmibe veszik a távolságtartási és maszkviselési szabályokat, annak ellenére, hogy ezeken igazoltan tucatjával fertőződtek meg közeli munkatársai is.

Mindez nem sok jót jelez előre abban, hogy hogyan kívánja a továbbiakban kezelni a válságot. Újonnan szerzett magabiztosságával, hogy személyes tapasztalatai révén már mindent tud a vírusról, újra azt az üzenetet szajkózza, hogy senkinek sem kell tartania a fertőzéstől, mert "nekünk vannak a legjobb gyógyszereink a világon". Mármint neki, aki hozzájuthat a kísérleti gyógyszerekhez is, és aki olyan színvonalú orvosi ellátásban részesülhet elnökként, amihez más földi halandó aligha férhet hozzá.

Ennek a spéci kezelésnek a hatására orvosai szerint Trump harmadik napja lázmentes, és immár a véroxigénszintje is rendben van. A tüdejéről készült felvételeket azonban nem voltak hajlandók nyilvánosan kitárgyalni, amiből persze mindenki egyből arra következtet, hogy Trumpnak kétoldalú tüdőgyulladása lehet.

Ennek ellenére Trump már vasárnap el akarta hagyni a kórházat, de aznap orvosai még ellen tudtak állni neki. Hétfőn azonban kiengedték, Trump pedig előadta a maszkletépést, majd fedetlen arccal vonult be a Fehér Házba, pedig minden bizonnyal még fertőző. Erre tekintettel a stábja úgy tervezte, hogy az elnöki lakosztályban fogják elkülöníteni, de Trump a tanácsadói szerint az elnöki irodából akarja demonstrálni, hogy mennyire munkaképes, és nem tudják, hogy ki akadályozhatná meg ebben.

Trump emellett ahhoz is ragaszkodik, hogy a jövő csütörtökön részt vegyen a második elnökjelölti vitán, amit nemhogy közönség előtt, hanem a közönség aktív bevonásával terveznek megtartani. Úgy, hogy közben Trump legközvetlenebb környezetében már terjed a járvány. Megfertőződött a neje, Melania, egyik legközelebbi tanácsadója, Hope Hicks, kampányfőnöke, Bill Stepien, a republikánus párt elnöke, Ronna McDaniel, az őt a vitákra felkészítő Chris Christie, és szóvivője, Kayleigh McEnany. Az utóbbi amúgy mév vasárnap is szigorúan maszk nélkül beszélt csak az újságírókkal, hogy aztán másnap az ő vírustesztje is pozitív eredményt adjon.