A Mandiner főszerkesztője megvette a Rubicon-folyóirat teljes archívumát

Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője és a kormány által észveszejtően sok pénzzel kitömött Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója 70 millió forintért megvette a legnagyobb hazai történelmi ismeretterjesztő lap, azaz a Rubicon teljes archívumát - írja a Válasz Online. Szalai hétfő este a Mandineren jelentette be, hogy alapított egy Rubicon Intézet nevű szervezetet is, ami ígérete szerint pártatlan, szakmai szemmel tanulmányozza majd a magyar történelmet.

Hogy minél pártatlanabb legyen a tanulmányozás, és minél szakmaibb a szem, a Bethlen Gábor Alapkezelő rögtön hozzá is vágott 300 millió forintnyi támogatást a Rubicon Intézethez.

A Mandineren megjelent közlemény szerint „az intézet célja a színvonalas történelmi ismeretterjesztés, mégpedig annak is speciális szegmense: Trianon századik évfordulója kapcsán a Trianonhoz vezető út, illetve az azt követő száz év történelmének minél alaposabb, mélyebb megismerése és megismertetése mind itthon, mind a nagyvilágban”. Szalai arról is írt, hogy „az Intézet példaképének tekinti Magyarország talán legjobb ismeretterjesztő folyóiratát, a Rubicont”.

Hogy pontosan milyen lesz a Rubicon Intézet és a Rubicon folyóirat viszonya, azt nehéz megmondani, Szalai egyszerűen „stratégiai szövetséget” említ. Annyi biztos, hogy az archívum felhasználási jogai a Rubicon Intézethez kerültek, a magazint viszont továbbra is a főszerkesztő, Rácz Árpád által önállóan képviselt RUBICON-HÁZ Kft. adja ki. Rácz közben a Rubicon Intézet társelnöke is.

Rácz Árpád aq Válasz Online-nak azt mondta, az intézet teljes szakmai programját ő irányítja, és az ugyanolyan szellemiségben fog működni, mint az újság. Példaként a magazin októberi, magyar szabadkőművességről szóló számát hozta: ebben a kormánykritikus írásait a HVG-nak adó Csunderlik Péter és a Szakály Sándor-vezette Veritas Intézetben dolgozó Ujváry Gábor is publikált. Ennek megfelelően színes az intézet induló stábja is, abban olyan történészek is vannak, akiknek voltak már kritikus megnyilvánulásai a Fidesz emlékezetpolitikájával szemben.

Szalai szerint nem cél az sem, hogy a Rubicon Intézetet bármilyen formában az MCC alá rendeljék.

Szalai és az MCC már korábban tárgyalásokat kezdett Spéder Zoltánnal, a fideszes holdudvar legbelső köreiből 2016-ban kihullott bankárral az Axialis Holding Zrt. megvásárlásáról is, és az ügylet eredményeként az MCC közvetve a Libri-Bookline Csoport kisebbségi tulajdonosa lehet.