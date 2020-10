Az osztrákok háromszor annyi tesztből szűrtek ki ugyanannyi új fertőzöttet, mint mi

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szakértők már egyre hangosabban jelzik, hogy a második hullámban nagyon kevés koronatesztet végeznek Magyarországon. A kormány egyelőre számbűvészkedéssel válaszol a kritikákra.

Hogy egy picit kézzelfoghatóbb legyen, nézzünk meg két napi járványügyi jelentést. Az egyik a magyar, a másik az osztrák.

Az új fertőzöttek számában szinte semmi különbség nincs, itthon 1025-en, Ausztriában 1028-an kerültek be a statisztikába igazolt koronásként az elmúlt 24 órában.

Csakhogy ennyi új regisztrált fertőzöttet nálunk mindössze 7 123 tesztből találtak. Ausztriában háromszor ennyiből, 21 708-ból. Vagyis ők jóval alaposabb utánajárással találtak ugyanannyit, nálunk nagyon sok fertőzött rejtve maradhat, különösen a tünetmentesek.

Majdnem egymillióval kevesebben laknak Ausztriában, lakosságarányosan így még nagyobb a különbség. Nálunk százezer főre 73 teszt jutott hétfőn. Ausztriában 245.

A mai jelentés alapján nálunk rekordot döntött az összes teszten belül a pozitív esetek száma (14,39 százalék), Ausztriában ez az arány 4,74 volt.

Ez olyan rossz arány, hogy ha ezt vesszük alapul, és kiszámoljuk a 21 708 tesztre, akkor nálunk 3124 új fertőzött jutott volna a mai napra.

A WHO ajánlása szerint az összes teszten belül az 5 százalék alatti pozitív mutató jelzi azt, hogy megfelelő mennyiségű vizsgálattal kontroll alatt tartja az adott ország a járványt. Ezt most már az osztrákok is nehezen tartják, de nálunk a 10 százalék is álomnak tűnik.

Nálunk a keddi tesztszámok valamiért hagyományosan alacsonyak, minden bizonnyal valahogy igazodik ez a hétvégéhez. Az osztrákoknál is érződik, hogy hétvégén kevesebbet tesztelnek, amiről a járvány aligha vesz tudomást, de hétfőn ők már annyit teszteltek (21 708), aminek mi még csak a közelében sem voltunk soha (a magyar napi tesztrekord 13 461 még szeptember 23-áról.)



Az áldozatok számában pedig tovább nyílt az olló.