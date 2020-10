A tesztek növelése helyett inkább számháborúba kezdett a kormány

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Magára marad a kormány azzal az állításával, hogy elég koronavírus tesztet végeznek Magyarországon. Naponta figyelmeztetnek szakértők arra, hogy teljesen elszabadulhat a járvány, ha nem növelik a vizsgálatok számát. Olyan szakemberek mondják ezt, akikre a kormány tavasszal még hallgatott, most viszont már nem.

A kapacitásnövelés helyett a kormány és Müller Cecília, a kormány utolsó járványszakértője inkább ráolvasással pórbálja megoldani a problémát. Müller Cecília például szombaton az M1-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a PCR-tesztek száma folyamatosan nő. Ez a valóságban így néz ki.

A kevés teszt szóba került a Parlament mai ülésén is. Burány Sándor (Párbeszéd) emlékeztette a kormányt arra, hogy már a saját szakemberei szerint is túl kevés tesztet végeznek Magyarországon, egyszerűen azért, mert elérték a tesztelés kapacitásainak felső határát.

Orbán Balázs államtitkár a borsodi időközi választás eredményével vágott vissza, majd végül annyit közölt, hogy minden szakértővel együttműködnek és a nemzetközi protokolloknak megfelelően végzik a teszteket.

Aztán Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy szakértők szerint aggasztó a jelenlegi helyzet, a járvánnyal nem tud lépést tartani a tesztek száma, mert Magyarország elérte a tesztelési kapacitása felső határát. Neki már Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki azzal a lendülettel közölte, hogy a baloldal nem elég konstruktív a járványi elleni küzdelemben, hiszen nem támogatták tavasszal a koronavírus-törvényt.

A tesztekről azt mondta, hogy míg szeptember elsején 1792 tesztet végeztek hazánkban, addig ez a szám október elsejére meghaladta a 11 ezret. Ami teljesen igaz. A kérdés inkább az, hogy szeptember elsején, már a járvány második hullámának megjelenése után egy héttel, amikor még meg lehetett volna fogni a járványt, miért végeztek ilyen hihetetlenül kevés tesztet, de annyira keveset, hogy az még akkor is kiugróan alacsony volt. Arról viszont az államtkár nem beszélt, hogy szeptember 23-a után a további növelés helyett miért fogták vissza a vizsgálatokat?

Az ott a szeptember elsejei adat. Hihetetlenül alacsony volt, most már az a hivatkozási alap.

Rétvári azt is közölte, hogy Magyarország a WHO protokollok alapján tesztel, amit egy Gulyás Gergelyéhez hasonló hatalmas csúsztatással támasztott alá.

A WHO szerint akkor van kontroll alatt a járvány, ha az összes teszten belül a pozitívak aránya nem megy 5 százalék fölé. Rétvári saját magát is cáfolva ugyan ezúttal nem öt, hanem 10 százalékról beszélt, de szerinte a tesztarány 4,56 százalék, ami a WHO protokolljának megfelel.

Ez úgy jött, hogy a tavasz óta elvégzett összes eddig tesztet arányosította az összes eddig regisztrált fertőzöttel. Csakhogy a kevés teszt most, a második hullámban jelent nagy problémát. Szeptember 11-e óta egyszer sem sikerült leszorítani a pozitív tesztek arányát 5 százalék alá, sőt, mostanában már 10 százalék fölött van. Ami annak a biztos jele, hogy több mint egy hónapja egészen biztosan keveset tesztelünk.

Az áldozatok számánál hasonló módszerhez nyúlt Rétvári. Az összes eddigi áldozatot hasonlította össze a többi ország összes eddig halálesetével. Míg tavasszal ebben kétségtelenül jól álltunk, mostanra az áldozatok száma is meghaladja itthon az első hullám csúcsát. Rétvári megemlítette azt is, hogy kevesebb áldozata van a járványnak Magyarországon, mint Ausztriában. Ez egyszerűen nem igaz, éppen a második hullám miatt. (Ausztriában ráadásul majdnem egymillióval kevesebben laknak, mint Magyarországon, lakosságarányosan még rosszabb a helyzet.)

Rétvári azzal zárta a válaszát, hogy