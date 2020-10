Folyamatosan elkapcsolt a kínai állami tévé, amikor Hszi Csin-ping elnök köhögni kezdett

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Hszi Csin-ping kínai elnök csúnyán köhögött, miközben beszédet mondott szerdán Szencsenben, de az állami tévé folyamatosan elkapcsolt, amikor az elnök a szájához emelte a kezét.

A kommunista kínai elnök Szencsen városában, Hongkonghoz közel tartott beszédet, amit az állami tévé is közvetített, kivéve azt, amikor az elnök köhögött. A hangfelvételen viszont az is hallatszik, hogy a beszéde közben egyszer még vizet is iszik, hogy megtisztítsa a torkát.

Az elnök egészsésügyi állapotáról rögtön megindultak a spekulációk, elsősorban a hongkongiak körében. A spekulálók sorába még a tajvani, hongkong-barát Apple TV is beállt, akik szerint a köhögés miatt az elnöknek le kellene rövidíteni a körútját, és vissza kellene utaznia Pekingbe. Az Epoch Times újság, ami a Falung Gong vallási csoporthoz köthető, pedig nyíltan pedzegette, hogy a kínai elnök koronavírusos-e.



Ennek azért is nagyon kicsi a valószínűsége, mert egész Kínában naponta 7-12 új ferzőzöttet regisztrálnak, miközben többmilliós városokat tesztelnek le napok alatt. (Dailymail)