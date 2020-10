Orrspray, kocsmák, aggodalmaskodó lappföldiek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A héten harmadszor is megdőlt a napi halálozási rekord.

Orbán Viktor összehasonlította a magyar helyzetet a némettel, de nem mondott igazat.

A tanácsadója orrspray-vel védekezne a hátrányos helyzetű iskolákban.

Berlinben mégis nyitva maradhatnak a kocsmák, Barcelonában a bezárásuk ellen tüntettek.

Csehországban, Olaszországban aggasztó a helyzet.

És Lappföldön is nyugtalankodnak, pedig kevés a fertőzött.

Pénteken ismét megdőlt a napi halálozási rekord, a héten már harmadszor. Ezúttal 33-an haltak meg, a napokban meglehet a járvány 1100. áldozata is. A napi halálozási adatokat a megelőző egy hét átlagában ábrázoltuk, szeptember óta látványos a növekedés:

Közben Orbán Viktor Brüsszelből azt üzente, „még Németországban is többen halnak meg, mint Magyarországon”, ami nem igaz. Szeptember óta többen haltak meg Magyarországon, hiába vagyunk 70 millióval kevesebben. Március óta összességében több német fertőzött hunyt el, de népességarányosan nézve lassan utolérjük őket.

Csütörtökhöz képest 87-tel több koronavírusos beteget ápolnak kórházban (összesen 1642), és néggyel nőtt a lélegeztetőgépen levők száma (összesen 171).

Közel 20 ezer ágyat szabadítottak fel az első hullámban

Mostanáig nem voltak pontos adataink a tavaszi időszak legvitatottabb kormányzati intézkedéséről. A hazaküldöttek közül mintegy 11 ezren voltak krónikus betegek, derült ki Szél Bernadett képviselő közérdekű adatigényléséből.

Orbán tanácsadója orrspray-vel védekezne a hátrányos helyzetű iskolákban

Hegedüs Zsuzsa közel 900 iskolaigazgató figyelmébe ajánlotta az Allergodil nevű spray-t, ami állítása szerint négy órán keresztül biztosítja, hogy az orron keresztül ne jusson be a vírus a szervezetbe. A szociológus saját egészségügyi tanácsadójára és Jakab Ferenc professzor előadására hivatkozik. Utóbbi nem reagált a megkeresésünkre.

Szlávik János 368 ezer forintért tart előadásokat a járványról

Nem olcsó mulatság meghívni az infektológust a művelődési házba. Aki kérdez: a Barátok Közt sztárja.

A WHO szerint mit sem ér a remdesivir

30 ország 11 ezer koronavírusos betegének vizsgálata után az Egészségügyi Világszervezet arra jutott, hogy a remdesivir nevű gyógyszernek nincs igazán szignifikáns hatása, ettől nem halnak bele kevesebben a fertőzésbe és nem épülnek fel gyorsabban a betegek. Ez elég kiábrándító eredmény, mivel eddig ez tűnt az egyetlen hatásos gyógyszernek.

A Gilead amerikai gyógyszercég tiltakozik, mondván a WHO eredményeit egyetlen komoly orvosi folyóiratban sem publikálták. Magyarországon éppen most kezdődött a hazai fejlesztésű, remdesivir hatóanyagú gyógyszerek klinikai tesztelése.

Több fertőzött, kevesebb kocsma

Csehországban továbbra is nagy a baj, pénteken közel tízezer új fertőzöttet regisztráltak. A járványban eddig 1230-an haltak meg, közülük 559-en októberben. A hétvégén 500 ágyas tábori kórházat kezdenek építeni Prágában.

Októberben meredeken nőni kezdtek a napi esetszámok Olaszországban. A milánói kórház virológusa szerint a helyzet aggasztóan kezd emlékeztetni a tavaszira, és a következő két hétben muszáj megállítani a fertőzés terjedését. Az ország déli részén levő Campania viszonylag jól megúszta a tavaszi hullámot, de most bezárták az iskolákat. A központi kormány szerint ez nem a legjobb döntés.

A hétvégén szigorítás jön Lengyelország nagy részén, Varsóban is. Távoktatás a középiskolákban és az egyetemeken, korlátozás az éttermekben, gyülekezési limit. Pénteken megdőlt a napi halálozási rekord (132), de egymillió főre vetítve kevesebben halnak meg ott, mint Magyarországon.

Szlovákiában több mint kétezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, amire eddig egyszer sem volt példa.

Egy hónapnyi lezárás után jöhet a lazítás Izraelben. Vasárnap kinyitnak az óvodák, a strandok, és odabent akár tíz, kültéren pedig húsz fős összejöveteleket is lehet tartani.

Csütörtökön Ursula von der Leyen, pénteken a finn miniszterelnök távozott a brüsszeli EU-csúcsról. Mindketten azért, mert kiderült, hogy koronavírusos fertőzöttel érintkeztek.

Felfüggesztette a bíróság a berlini szenátus döntését a kocsmák este 11 órai kötelező zárásáról. Azt mondják, semmi sem bizonyítja, hogy ha betartják az előírásokat, akkor különösebben veszélyes lenne a működésük. Alkoholt viszont továbbra sem árulhatnak 11 után.

Barcelonában pedig ezer vendéglátós tüntetett a kéthetes bezárás ellen. Azt mondják, ha nem kapnak segítséget a kormánytól, az év végére az éttermek fele csődbe megy. Az elmúlt két hétben közel 14 ezer fertőzöttet találtak Katalóniában. Madrid után itt a legsúlyosabb a helyzet Spanyolországban.

Tüntetés Barcelonában Fotó: LLUIS GENE/AFP

Lappföldön sokan attól tartanak, ha lesz is idén karácsony, nem lesz valami kellemes. Különösen a Mikulás-turizmusból élők aggódnak: augusztusban 78 százalékkal kevesebb turistát fogadtak, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. És nem valószínű, hogy ez változni fog a jövőben, a kormány továbbra is kéthetes karantént ír elő a külföldről érkezőknek. Finnországban viszonylag alacsony a fertőzésszám és a halálozás is.