Nem kerül a gyógyszertárakba a Sanofi influenzaoltása

Idén a gyógyszertárakban nem lesz elérhető a Sanofi Pasteur által gyártott négykomponensű influenza elleni oltóanyag, azt egy együttműködési megállapodás keretében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) számára biztosítja a cég.

Elsőnek hétfőn jelentek meg arról cikkek, hogy hiába rendelhette meg korábban több magánszemély és cég is az oltást, leállították a kiszállítást.

A gyógyszergyártó kedden, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: megállapodás született arról, hogy Magyarország koronavírus elleni védekezését támogatva az idei influenzajárványban a gyógyszertári forgalomba szánt teljes, mintegy 100 ezer adagból álló oltóanyagkészletét a NNK-nak adja át a cég. Közölték, így a vakcina kizárólag a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálaton keresztül lesz hozzáférhető ingyenesen október-november folyamán.

A közlemény idézi Labancz Lászlót, a Sanofi magyarországi vezetőjét, aki szerint az influenza elleni védettség a koronavírus-járvány védekezési szakaszában kulcsfontosságú, és szakmailag és etikailag egyaránt az indokolt, hogy ebben a speciális helyzetben a védőoltást elsőként a kiemelt kockázati csoportokba tartozók kapják meg, hiszen esetükben az influenza elleni védettség életmentő is lehet.

Orbán Viktor még szeptemberben utasította Kásler Miklós emberi erőforrás minisztert, hogy az influenza elleni védőoltást ingyenesen biztosítsa mindenkinek, aki be szeretné oltatni magát. Ugyanakkor kiderült az is, hogy hiába tetté ingyenessé a vakcinát a kormány, az állam ugyanannyit rendelt belőle, mint tavaly. Korábban írtunk arról is, hogy a háziorvosok a Fővárosi Kormányhivataltól kaptak egy levelet, miszerint nekik kell beosztaniuk az oltóanyagot, és elsőként a kockázati csoportban lévőket kell előnyben részesíteniük.