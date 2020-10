A dánok meg pénzt mosnak! - a kormány visszaszólt Brüsszelnek

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A Népszava szerint három oldalban foglalta össze az Orbán-kormány, hogy miért elfogadhatatlan számára az Európai Bizottság jogállamisági jelentése. Szeptember végén minden országról kiadott egy ilyen jelentést a Bizottság, és Magyarországot több tekintetben is megfeddték benne, például az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása vagy éppen a sajtószabadság gyengítése miatt.

A magyar válasz szerint éppen hogy az Európai Bizottság nem tartotta be a jogállamisági kritériumokat, amikor részrehajló jelentéssel állt elő. A kormány kimutatta, hogy a jelentéshez 11 olyan szervezettel beszéltek a szerzők, amelyek támogatást kaptak már Soros György alapítványától - az nem világos, hogy magát a Fideszt ide számolták-e. Tehát a jelentést Soros írta, vonják le a következtetést.

Arra is felhívja a magyar kormány a figyelmet, hogy más országokban is komoly bajok vannak, de azokat mégsem emelték ki a jelentésekben. Dániában és Svédországban például nagy korrupciós kockázat a pénzmosás, Finnországban nem elég plurális a sajtó, és mégis a magyar viszonyokat kritizálják. Ez kettős mérce, ráadásul a magyar kormány álláspontja szerint a jogállamiságot nem is lehet objektíven definiálni, és így mérni se lehet. (nepszava)