Gulyás Gergely szerint nincs összefüggés a védekezés eredményessége és a tesztek száma között

Az Országgyűlés hétfői ülésén az járványhelyzetről és a tesztelésről vitatkozott a párbeszédes Burány Sándor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel.

Burány szerint a számok napról-napra risztóbbak, a felívelés "elképesztő" az esetszámokban, de a halálozási adatok "durva felfutása" is látható. Szerinte bár a kormány a tavaszi és az őszi adatokat összeadva nézi a statisztikát, ha most akarjuk meghatározni, hogy miként kell cselekedni, akkor a legfrissebb tendenciákból kell kiindulni.

Ennek alapján pedig az elmúlt 14 napban a 100 ezer főre vetített halálozási adatokban Magyarország az ötödik legrosszabb helyen áll Európában, míg a 100 ezer főre vetített tesztek számában csak négy ország végez kevesebb tesztet Magyarországnál.

Burány azt kérdezte a miniszertől, hogy miért nem végeznek több tesztet.

Gulyás szerint a magyar egészségügy felkészült arra, hogy jelenlegi tendenciák folytatódása esetén is a ma ismert lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátást nyújtsa. Azt mondta, Magyarország továbbra is a WHO protokolljainak megfelelően tesztel, ahogyan a fertőzés terjed, úgy a tesztszámok is nőni fognak.

Burány válaszában azt mondta, az lenne a cél, hogy minél kevesebb kerüljenek lélegeztetőgépre, és szerinte inkább a szlovák magatartás irányába kellene elmozdulni, ahol az egész országot tesztelik.

Gulyás úgy reagált, hogy a szlovák számok nem jobbak a magyarnál, azt pedig majd meglátják, milyen formában tesztelnek a szlovákok. Azt mondta, önmagában a védekezés eredményessége és tesztek száma közötti összefüggést semmi nem támasztja alá. Ott áll fenn összefüggés, hogy a lehető leghamarabb kell vakcinához jutni, ezért Magyarország 6,5 millió oltóanyagra kötött le kapacitást az Oxfordban folyó kutatás kapcsán.

Szlovákiában jelenleg kijárási tilalom van érvényben. A lakosság tömeges tesztelését antigén gyorstesztekkel végzik, ezt szombaton keztdék el a járvány által leginkább sújtott régiókban. Az első, szombati adatok alapján 3,5 százalékos volt a fertőzöttségi mutató, de arra a szlovák kormányfő is felhívta a figyelmet, hogy az antigén tesztek csak azokat az embereket szűrik ki, akik fertőző stádiumban vannak. Ha tehát valaki negatív eredményt kap, az nem azt jelenti, hogy a vírus biztosan nincs jelen a szervezetében, hanem azt, hogy a teszt elvégzésekor nem fertőz.

(via MTI)