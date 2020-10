A szlovákok elkezdték a tömeges tesztelést, eddig 3,5 százalékos a fertőzöttségi mutató

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A szlovák kormány nemrég jelentette be, hogy a teljes lakosságot leteszteli koronavírusra antigén gyorsteszttel. Ennek legelső lépéseként, főpróbaként a járvány által leginkább sújtott szlovákiai régiókban kezdték el a tömeges tesztelést. Jaroslav Naď tájékoztatása szerint két nap alatt 83 847 tesztet végeztek el, ennyi vizsgálatból 2 975 fertőzöttet azonosítottak.

Ez alapján egyelőre 3,55 százalékos fertőzöttség (hivatalosan 30 ezer aktív esetet tartanak számon, az a lakosság 0,55 százaléka), de arra a szlovák kormányfő is felhívta a figyelmet, hogy az antigén tesztek csak azokat az embereket szűrik ki, akik fertőző stádiumban vannak. Ha tehát valaki negatív eredményt kap, az nem azt jelenti, hogy a vírus biztosan nincs jelen a szervezetében, hanem azt, hogy a teszt elvégzésekor nem fertőz. (Arról, hogy mire jó és mire nem az antigén gyorsteszt, itt írtunk bővebben.)

Matovic szerint az antigén tesztek csak minden harmadik fertőzöttet képesek kiszűrni, akinek a szervezetében jelen van a vírus. „Amíg a PCR teszt három pozitív személyt szűr ki, addig az antigén teszt egyet, aki épp a fertőzés stádiumában van“ – mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, azért van szükség ennek ellenére is az antigén tesztekre, mert ilyen mennyiségű PCR teszt elvégzésére nincs kapacitás.

A tesztelés tesztelése után a szlovákok a jövő hét végén kezdik az ország tömeges vizsgálatát, a következő hétvégén folytatják. Aki ezeken pozitív lesz, annak 10 napig otthon kell maradnia. Azoknak is, akik nem vesznek részt a vizsgálaton. Matovic azt javasolja, hogy mindkét teszten vegyenek részt a szlovákok, éppen azért, hogy kiszűrjék a gyorsteszt pontatlanságait. (A tesztelés menete így néz ki.)

Mától Szlovákiában kijárási korlátozásokat is bevezettek a járvány megfékezése érdekében. Papíron elég szigorú a szabályozás: lényegében csak azok hagyhatják el a lakást, aki dolgozni megy, gyereket visz iskolába, kutyát sétáltat vagy bevásárolna alapdolgokat, de azt is csak a legközelebbi üzletben. A szabályok megsértésért akár ezer eurós büntetést is kiszabhatnak. Ezek a kivételek is csak azokra vonatkoznak majd november elsejétől, akiknek a tömeges teszten negatív lesz a vizsgálata. (Új Szó/Parameter)