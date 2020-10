A Szabad Európát is felügyelő amerikai alapítvány vezetője nekiment a szerkesztők függetlenségének

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Michael Pack, a Szabad Európa-hálózatot is felügyelő amerikai alapítvány, a U.S. Agency for Global Media (USAGM) vezetője hétfő éjjeli intézkedésével megszüntette azt a tűzfalnak nevezett védelmi rendszert, ami a politikai befolyástól védi az alapítvány által felügyelt szerkesztőségek dolgozóit. Packet korábban is többen kritizálták, amiért az alapítvány által felügyelt több szerkesztőségből is olyan dolgozókat próbált kirúgatni, akik szerinte elfogultak Donald Trump amerikai elnökkel szemben.

Pack szerint ugyanis pont azzal lehetne biztosítani a szervezet függetlenségét, ha kirúgják azokat, akik munkájukkal támadják Trump elnököt, ezáltal pedig ártanak az USA külpolitikai céljainak is.

Packet maga Trump nevezte ki a USAGM élére, ezzel ő irányítja a szervezetet, ami más szerkesztőségek mellett az Amerika Hangja és a Szabad Európa szerkesztőségeit is finanszírozza.

Csák Gyula, a Szabad Európa magyar kiadásának igazgatója a 444-nek szeptember elején adott interjújában is kiemelte a szerkesztőségeket politikusok és a menedzsment befolyásától védő tűzfal fontosságát, ez az, amit Pack most eltörölt.

Az NPR beszámolója szerint a USAGM alá rendelt szerkesztőségek dolgozóit lesújtotta a hír, volt, aki azt mondta, ezzel a lépéssel az Amerika Hangja nem különbözik többé az elnyomó rezsimek állami médiájától, holott a USAGM által működtetett sajtótermékeket éppen az elnyomó rezsimek állami propagandarendszereivel szemben alapították, és a feladata a független, minden befolyástól mentes tájékoztatás lenne olyan országokban, ahol az emberek nehezen jutnak független forrásból származó információhoz. (NPR)