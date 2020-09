A Szabad Európának nem feladata, hogy bármilyen amerikai érdeket képviseljen

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

A héten több mint 20 év szünet után újra elindult Magyarországon a Szabad Európa.

Csák Gyulát, a magyar kiadás igazgatóját kérdeztük arról, mik a tervei az amerikai adófizetői pénzből működő szerkesztőségnek a magyar médiapiacon.

Pontosan miért érezték úgy az Egyesült Államokban, hogy most kell újra elindítani a Szabad Európát Magyarországon?

Az, hogy a Szabad Európa milyen nyelveken és milyen országokban működik, az amerikai Kongresszus döntése. Én nem látok bele, hogy mik alapján döntenek pontosan az amerikai képviselők, de nyilvánvalóan különböző országjelentéseket vizsgálnak, hogy meghatározzák, mely országokban kívánja meg az aktuális médiahelyzet, hogy megjelenjen ott a Szabad Európa. Akár azért, mert nem elég színes vagy változatos a médiakínálat, vagy úgy érzik a képviselők, hogy helye van az adott országban egy olyan, közszolgálati pártatlanságra, kiegyensúlyozottságra és objektivitásra törekvő médiumnak, mint amilyen a Szabad Európa.

A magyar indulást mennyire érintette, hogy a Szabad Európát is felügyelő amerikai kormányzati ügynökség vezetőjét időközben lecserélte Trump elnök?

Donald Trump Michael Packet jelölte a U.S. Agency for Global Media (USAGM) élére, és ő döntött úgy, hogy nemcsak a Szabad Európánál, hanem a USAGM alá tartozó összes szervezetnél lecseréli a vezetőt. Őszintén szólva, én semmit nem éreztem ebből. Ugyanúgy folytatódott a Szabad Európa magyar kiadásának szervezése, a munkatársak felvétele, ahogyan azelőtt. Ezen kívül Michael Pack a kinevezése óta többször is kiállt a Szabad Európa értékei mellett, fontosnak nevezte, és én úgy tudom, hogy végig támogatta is, hogy a magyar kiadás elinduljon.

Demokrata politikusok viszont az utóbbi időben többször is azzal vádolták Trumpot, hogy a saját propagandagépezeteként tekint a USAGM-re, és ennek megfelelően akarja átalakítani.

Mi ebből semmit nem érzékelünk. Én alapvetően Prágában dolgozom, az itteni központban, és semmilyen politikai nyomást nem éreztem. Azok a kollégák, akikkel kint beszéltem, szintén nem tapasztaltak ilyet. Azt azért nagyon fontos elmondani, hogy a Szabad Európa amerikai adófizetői pénzből működik, rendkívül szigorú elvárások és törvények szabályozzák a működését, idén júniusban törvénnyel egy úgynevezett tűzfalat is felállítottak, ami garantálja, hogy sem a politikusok, sem pedig a menedzsment ne szólhasson bele a szerkesztőségek szakmai munkájába. Több oldalról is törvények erősítik tehát a Szabad Európa függetlenségét. A szerkesztőségek ebben a szellemben dolgoznak, és itt több száz emberről beszélünk. Minket a USAGM részéről és a Szabad Európa részéről is támogatott mindenki, és támogatnak most is.

Az, hogy a Szabad Európa újra megjelenik Magyarországon, végső soron egy amerikai külpolitikai célok szerint meghozott amerikai külpolitikai döntés. A Szabad Európának működnie is az amerikai külpolitikai célok szem előtt tartásával, azoknak megfelelve kell?

Ez egy nagyon fontos kérdés, és jó is, ha tudjuk tisztázni, mert itt szerintem sokszor összekeveredik az Amerika Hangja és a Szabad Európa, ami két teljesen különálló szervezet. A Szabad Európának törvényben lefektetett célja és feladata, hogy közszolgálati médiumként működjön azokban az országokban, ahol elindítják. Hogy középen állva, pártatlanul, objektíven és függetlenül, azaz ezekre maximálisan törekedve dolgozzon. Irántól Afganisztánon, Bulgárián és Románián át Magyarországig az a feladat, hogy ezt a pártatlanságot és kiegyensúlyozottságot kell biztosítanunk. Minden történet minden szereplőjét meg kell szólaltatnunk, és középen kell állnunk.

Itt nincsen szó arról, hogy bármilyen amerikai külpolitikai célt kellene szolgálnunk.

A Szabad Európa célja, hogy független, közszolgálati tartalmat biztosítson azokban az országokban, amikről az amerikai kongresszus úgy ítéli meg, hogy ott erre szükség van. A Szabad Európának nem feladata az, hogy bármilyen amerikai érdeket képviseljen, hanem az a feladata, hogy közszolgálati tartalmat szolgáltasson.

Tehát ha egy informátor például arról szerez tudomást, hogy egy nagy amerikai cég és a magyar kormány között valamilyen suskus van, akkor az ezt alátámasztó dokumentumokat viheti a Szabad Európához is?

Minden olyan történetet, ami érdekes lehet az olvasóinknak, ami érinti a magyar hírfogyasztókat, és megfelelően alá lehet támasztani, azt természetesen mi fel fogjuk dolgozni.

Hány évre terveznek Magyarországon? Hogyan alakul a gazdálkodás?

A Kongresszus minden évben átnézi, hogy a Szabad Európa hogyan működik, hogy megfelel-e a törvényben foglalt előírásoknak a szervezet. Én azt gondolom, hogy aligha indul el valami ilyen komoly befektetéssel és munkával, hogy mondjuk ez egy vagy két év múlva megszűnjön. De persze ez a Kongresszus éves felülvizsgálataitól függ, én annyit tudok mondani, hogy én és a kollégáim is hosszú távra tervezünk. A mi dolgunk alapvetően az, hogy minél többet kihozzunk a lehetőségből, amit kaptunk, és szakmailag is a legjobb tudásunk szerint dolgozzunk.