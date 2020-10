Az amerikai konzulátus mellől hurcoltak el egy hongkongi diákvezért

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A 19 éves Tony Chung éppen menedéket készült kérni az Egyesült Államok hongkongi konzulátusán, amikor a kínai hatóságok elragadták, és őrizetbe vették, jelentette a Guardian. A demokráciapárti aktivista óvadék ellenében volt szabadlábon, mivel a nyáron Pekingben elfogadott, Hongkong függetlenségét gyakorlatilag felszámoló nemzetbiztonsági törvény megsértésével vádolták. A nevében nemzetbiztonsági törvényt viszonylag könnyű megsértenie bárkinek, aki kiáll Hongkong elvben 2047-ig fenntartandó, a kínaihoz képest demokratikus államrendje mellett, vagy a városállam önállósága mellett kampányol.

Tony Chung 2020. augusztus 8-án. Fotó: ISAAC LAWRENCE/AFP

A Friends of Hong Kong nevű, nagy-britanniai székhelyű hongkongi emberijogi csoport beszámolója szerint Chung kedden helyi idő szerint 8:10-kor ért az USA hongkongi konzulátusához, ami azonban csak húsz perccel később nyitott. Ezért ötven méterre a konzulátustól beült egy kávézóba, ahonnan felhívta a Friends of Hong Kongot azzal, hogy egy zöld inges férfi követi. Attól tartott, hogy az idegen a kínai állambiztonság ügynöke. "Négy perccel később kaptuk a jelentést járókelőktől, hogy Tonyt elhurcolták, és egy [közeli kormányzati] épülethez vezették" - mondta a szervezet szóvivője.

A szervezet beszámolóját a South China Morning Post riportja is megerősítette. A lap újságírója szemtanúja volt annak, hogy Chungot két ember elvezeti a kávézóból.

Chungot júliusban tartóztatták le azzal a váddal, hogy az interneten Hongkong függetlenségét propagálta. Útlevelét bevonták, és óvadék ellenében engedték csak szabadon. A Friends of Hong Kong beszámolója szerint Chungot hétfőn felszólították a hatóságok, hogy másnap jelentkezzen a rendőrségen. Attól tartva, hogy további vádakat emelhetnek ellene, vagy visszavonhatják az óvadék elleni szabadon engedését, menedékért akart folyamodni az amerikai konulátuson. (Via The Guardian)