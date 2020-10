Vigyázat: a világjárvány miatti szorongás összeérhet a szezonális depresszióval

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Egészségügyi szakemberek attól tartanak, hogy mivel a világjárvány már sok embernél kiváltotta a depresszió tüneteit, ezen a télen még többen tapasztalják majd a szezonális depressziós tüneteket – írja a Washington Post.

A szezonális depresszió (SAD) olyan depresszió, ami akkor jelentkezik, amikor hidegebb lesz, kevesebb a fény, és nehezebb kimenni a szabadba.

A JAMA Network Open-ben szeptemberben közölt felmérés szerint az amerikai felnőttek a világjárvány alatt több mint háromszor magasabb szintű szorongásról számoltak be, mint előtte. Az amerikai járványügyi központ (CDC) júniusi felmérése hasonló eredményeket hozott: több amerikai felnőtt jelentett káros mentális egészségi tüneteket, különösen fiatal felnőttek, etnikai kisebbségek tagjai, és nélkülözhetetlen munkavállalók.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) az öngyilkossági gondolatok erőteljes növekedését tapasztalta, különösen a fiatal felnőttek körében. (Ezzel szemben viszont egy amerikai tinédzsereken májustól júliusig végzett felmérés szerint a tizenévesek jobban jártak, amikor depresszióról és magányról volt szó.)

Feltevések szerint azért is lehet most ilyen rossz a helyzet, mert amíg a legtöbb katasztrófának van eleje, közepe és vége, a járvány még mindig tart, és nem látni a végét. A nyár ugyan egy kis kikapcsolódást kínált, hiszen a szabadban biztonságosabban lehetett érintkezni, de a hidegben fokozódik a bezárkózás, és ez már attól függetlenül is megnehezítheti a dolgokat, ha az embernek nincs szezonális depressziója.

Az elmúlt években az amerikaiak kb. 6 százaléka mutatta a szezonális depresszió komolyabb, és kb. 14 százaléka az enyhébb tüneteit, de a szakértők nem lennének meglepve, ha idén ez az arány nőne, ahogy beléptünk a téli időszámításba. Korábban írtunk arról, hogyan érdemes felkészülni arra, hogy esetleg rosszabbra fordul a a mentális egészségünk.

Tavaly írtunk az utóbbi idők egyik legtöbb vitát kiváltó könyvéről, ami szerint válságos a fejlett világ mentális egészsége, egyre komolyabb probléma a krónikus szorongás, és lehet, hogy ez nem rendellenesség, hanem természetes reakció a világra, amiben élünk. (Washington Post)