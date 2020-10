A külügy már szabadulna az eddig megvásárolt lélegeztetőgépek felétől

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Kínából érkezett lélegeztetőgépeket pakolnak a ferihegyi reptéren 2020. április 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A külgazdasági és külügyminisztérium megerősítette, hogy megpróbálják értékesíteni a "készleten felüli" lélegeztetőgépeket abból a több mint 16 ezerből, amit több százmilliárd forint értékben vásároltak idén, írja a HVG, amely amúgy úgy értesült, hogy a "készleten felüli" kifejezés nyolcezer (8000) lélegeztetőgépet jelent.

A külgazdasági és külügyminisztérium a járvány első hulláma alatt spájzolt be a magyarországi igényeket sokszorosan lefedő mennyiséget lélegeztetőgépből. Csak hogy értsük a nagyságrendeket: úgy vásároltak 16 ezernél valamivel több lélegeztetőgépet, hogy a járvány első hulláma idején készült legpesszimistább forgatókönyvek alapján is legfeljebb nyolcezer darabra lett volna szükség az országban úgy, hogy kétezer eleve volt, és még kétezret le tudtak gyártani itthon. Vagyis alsó hangon is négyszer annyi lélegeztetőt vettek, ráadásul akkor, amikor a világon mindenki lélegeztetőgépeket akart vásárolni, ezért a normális ár sokszorosába kerültek ezek a készülékek.

A HVG érdeklődésére a külügyminisztérium annyit erősítette meg, hogy "a stratégiai készleteken felüli gépeket" valóban megpróbálják értékesíteni. Arra már nem válaszoltak, hogy milyen típusú gépeket és mennyiért akarnak értékesíteni.

Magyarországon amúgy a gépi lélegeztetésben a valódi kapacitáskorlátot a gépek működtetésére képes szakképzett személyzet jelenti.