Feketébe öltözött kopaszok kövekkel és botokkal támadtak az abortuszjogok korlátozása ellen tüntetőkre Wroclawban

Kopaszra borotvált, feketébe öltözött férfiak támadtak Wroclawban az abortuszjogok korlátozása ellen tiltakozó nőkre, jelentette a Gazeta Wyborcza, aminek a tudósítóját szintén megtámadták a városban.

A lap beszámolója szerint elsőként a közösségi médiában terjedtek figyelmeztetések a várható támadásokról. Egy tüntető posztolta, hogy több tucat "náci" a vasúti sínek közti szórt kövekkel tömte ki a zsebét és "balhézni készül". Nem sokkal később úgy húsz, feketébe öltözött, kopaszra borotvált férfi támadt az abortuszjogok korlátozása ellen tiltakozó, javarészt nőkre Wroclaw belvárosában, a Krasinski utca és a Traugutt körút kereszteződésénél.

Kövekkel és római gyertyákkal támadtak a tüntetőkre. Nem sokkal később innen pár száz méternyire, a folyó túlpartján a Katedralna utcánál arcukat fekete kendővel takaró huligánok rohanták le a tüntetőket, és verték meg többüket a rendőrök szeme láttára. "Ez a pszichopata banda épp megtámadta a sógoromat, aki a barátnőjével vonult a tömegben. Egy kopasz gyerek odarohant hozzá, és kiverte a fogát!" - írta egy tüntető a Facebookon.

A feketeruhás huligánok Wroclaw történelmi belvárosában, a dominikánus székesegyház közelében is tüntetőkre támadtak, itt egy csapat motoros sietett az abortuszjogok korlátozása ellen tiltakozók segítségére.

A feketébe öltözött kopaszok a Wyborcza tudósítóira is rátámadtak. Magda Koziołt hasba vágták és a földre lökték, Joanna Urbańska-Jaworska kezéből pedig kiütötték a kamerát, amit aztán a nyakából is leszakítottak volna, ha az abortuszjogaikért tüntetők tüntetők nem sietnek a segítségükre, és kergetik el a támadóit. "Csoportban mozogtak, és nem tetszett nekik, hogy filmezzük őket. Ránktámadtak" - mesélte Urbańska-Jarowska az incidensről, amit egy képsorozat is megörökített.

Kozioł ehhez annyit tett hozzá, hogy a támadók egy pillanatig sem hezitáltak azon, hogy éppen nőket verjenek.

A Wyborcza beszámolója szerint ezután a huligánok gázzal támadtak a tiltakozókra, majd a piactéren rudakkal vertek meg egy tiltakozó férfit. Később késelésről is érkezett hír, az Anarchista Szövetség szerint egy tiltakozót, miután bottal leütöttek, az arcán megvagdosták.

A Wyborcza kérdésére a rendőrség elismerte, hogy több riasztást is kaptak a támadásokról, de előállításokról nem tudtak beszámolni. A rendőrség szóvivője arra hivatkozott, hogy áldozatoktól nem érkezett feljelentés.

Lengyelországban a szélsőjobboldali kormánypártok által feltöltött alkotmánybíróság a múlt csütörtökön törölte el az abortusztörvény azon részeit, amely megengedte a sérült, maradandó károsodástól szenvedő magzatok művi vetélését. A törvény eleve az egyik legszigorúbb volt Európában, az alkotmánybíróság döntésével pedig gyakorlatilag ellehetetlenült az abortusz, az kizárólag két esetben engedélyezett most: ha az anya élete veszélyben van, vagy ha a magzat erőszakban fogant. Ez utóbbi esetben is csupán a terhesség 12. hetéig engedélyezett a művi vetélés.

Az alkotmánybíróság döntése azonnal heves tiltakozásokat váltott ki az egész országban.