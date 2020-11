Duna House: Éves összevetésben 7 százalékkal gyengült az ingatlanpiac októberben

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Októberben 12 200 ingatlan cserélt gazdát Magyarországon, ami havi szinten 4 százalék, éves összevetésben 7 százalék csökkenést jelent a Duna House saját adatain alapuló becslése szerint.

Az idén eddig becsült közel 110 ezer tranzakció 15 százalékkal marad el a 2019-es első 10 havi adattól.

A csökkenést az elemzés szerint a ingatlanpiacot is érintő több kormányzati bejelentést övező várakozás okozta, de a bejelentések tartalma közép- és hosszútávon is pozitív hatással lesz az ingatlan- és a hitelpiacra egyaránt – áll a közleményben.

A Duna House közölte azt is, hogy a jelzáloghitel-piac a 3. negyedéves visszazárás után továbbra is kiegyensúlyozott képet mutat. A cég a piaci adatok alapján, szeptemberhez hasonlóan októberre is 75 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitel volument becsül, ez az ingatlanpiaci tranzakciók arányával azonos csökkenés. (MTI)