Megújuló média: ekkora halat fogatott egy olvasó a 444 újságírójával

Sokat olvashatsz manapság arról, hogy miként alakítja át a médiát a Facebook és a Google halálos ölelése plusz a Trump-Orbán-Kaczynski típusú populisták sajtóellenes támadásai. Meg hogy miként kezd összeomlani a személytelenül pörgetett hírekre és az azokon eladott reklámokra épített korábbi sajtómodell és hogyan veszi át a helyét az előfizetésekre alapuló, sokkal személyesebb és közvetlenebb. De ezer szónál is többet ér egy kép:



Ez itt egy véletlenszerűen kiválasztott online újságíró, aki annyit levelezett az egyik cikkalanyával, egyben reménybeli előfizetőjével, hogy online annyira jóba lettek, hogy a hétvégén már másodjára horgásztak együtt IRL, vagyis a való életben. A képen az újságíró - én - által megfogott, 3 kiló 60 dekás csuka látható.

Az olvasó az a Károly volt egyébként, akinek a precíz és részletes otthoni vírusnaplóját tavasszal igen sokan olvashattátok a 444-en, és amiből nemsokára közölni fogjuk a következő részt.

Ez az író-olvasó pecás kapcsolat több szempontból is szimbolikus. Először ugyanis én gájdoltam Károlyt az én csónakomban, és nem is fogtunk semmit, utána ő hívott most vissza, az eredmény ez a 3,6 kilós csuka, meg egy 4,5 kilós, amit ő fogott plusz kettőnknek még 5-6 darab kiló körüli, pár óra alatt.

Be kell valljam, én imádom a Sajtó Új, Személyes Korszakát!