Kampányhajrá: Trump kirúgná a járványügy vezetőjét, Biden kirúgná Trumpot

Donald Trump és Joe Biden is meghúzta a kampány utolsó napját. Trump Észak-Karolinában, Michiganben, Pannsylvaniában és Wisconsinban tartott kampányeseményeket hétfőn, Joe Biden Ohio és Pennsylvnia államokban.

Pennsylvania államot nem véletlenül tartották mindketten kiemelten fontosnak - ahogy keddi cikkünkben írtuk, az előrejelzések szerint az itteni

eredménynek döntő jelentősége lehet.

Trump az utolsó pillanatokban is hozta a formáját, és egy napon belül is megfogalmazott teljesen ellentétes üzeneteket. A michigani Grand Rapids-ben például lelkes közönség előtt azt mondta,

a politika történetének egyik legnagyobb győzelmét fogja aratni,



ami persze érthető a kampányhajrá hangulatában, pláne, hogy közben a YMCA-re táncolós videóban buzdít a szavazásra:

Ezzel egyidőben viszont több gyűlésen is arról beszélt, „soha nem látott csalásokra ad lehetőséget” a levélszavazás, szerinte ennek beláthatatlan következményei lesznek, és erőszak is elszabadulhat emiatt az utcákon.



(A republikánusok már a választás előtt több államban is pereket indítottak azért, hogy csak a szavazás napjáig beérkező levélszavazatok számítsanak bele az eredménybe. Ezt azzal próbálják indokolni, hogy a később beérkező szavazatok megfordíthatják a választás eredményét - annak ellenére, hogy ezek a szavazatok nem megfordítják az eredményt, hanem a részét képezik. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk.)

Trump további adócsökkentést is ígért, ezen kívül támogatást a rendőrségnek és a katonaságnak, és lejátszott videókat Joe Biden szótévesztéseiről. A legtöbbet idézett jelenet viszony egyértelműen az volt, amikor a hétvégén Floridában támogatói



Rúgd ki Faucit!

skanálásban törtek ki, mire az elnök azt mondta, várjanak ezzel pár napot a választás utánig.

Anthony Fauci az Egyesült Államok járványügyi hatóságának elnöke, akit az elnök utóbbi időben kifejezetten élesen kezdett támadni.



„Én felvenném Faucit, és inkább Trumpot rúgnám ki”

- reagált a demokrata elnökjelölt, Joe Biden, aki a járványhelyzet miatt autós gyűléseket tartott. A pennsylvaniai Pittsburgh-ben Lady Gaga társaságában lépett színpadra, az elnökjelölt pedig azt mondta, úgy érzi, nagy győzelmet fognak aratni, Trumpnak pedig ideje csomagolni.

„Az egyetlen dolog, ami széttépheti Amerikát, az maga Amerika. Senki más nem tud versenyezni velünk. Trump pedig éppen ezt csinálja a kezdetektől fogva: megosztja Amerikát, szétszakít minket, egymás ellen fordítja az amerikaiakat faji, vallási, etnikai és gender alapon. De mi nem ilyenek vagyunk” - mondta.

A választási eredményeket Trump a Fehér Házban várja majd, miközben stábja a washingtoni Trump-szállodában rendezkedik be. Biden a Delaware államban lévő Wilmingtonban berendezett eredményváró helyszínen lesz, ugyanott, ahol augusztusban elfogadta pártja elnökjelöltségét. Biden itt él évtizedek óta. A tervek szerint helyi idő szerint kedden este beszédet is mond. Családján kívül csatlakozik majd hozzá alelnökjelöltje, Kamala Harris és az ő férje is. (Axios, Guardian, New York Times, MTI)