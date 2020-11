Az operatív tözshöz fordulnak a mozisok

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ellehetetleníti a mozik működését a tegnap bejelentett új szabályozás Buda Andrea, a Cinema City pr- és marketing igazgatója szerint.

A járványt lassítani hivatott szigorításcsomag része, hogy a mozikban és színházakban csak maszkban lehet lenni, és csak minden harmadik széken. Ahol ezt nem tartják be, ott pénzbírságot szabnak ki, és a helyet azonnal bezárhatják.

Buda Andrea szerint ez tovább rontja a járvány miatt eleve lecsökkent moziba járási kedvet, hiszen ezentúl az egy háztartásban élők, családok, párok nem ülhetnek egymás mellett. Egy négy gyerekes család egy közepes méretű teremben így elfoglal majd egy egész sort Buda szerint.

Az elmúlt időszakban a Cinema City mozitermei maximum 70 százalékos kihasználtsággal működtek, azok, akik együtt váltották meg a jegyüket, együtt ülhettek, a csoportok között pedig 1-1 szék kihagyás volt. Az új szabállyal a termek kihasználtsága 30 százalék alá esik Buda szerint.

Buda Andrea elmondta, a Mozisok Országos Szövetsége és a Cinema City saját jogásza is az operatív törzshöz fordul, hogy foglaljanak állást a kérdésben, és gondolják újra a szabályokat. Azt szeretnék, hogy akik együtt váltották meg a jegyüket továbbra is ülhessenek egymás mellett. Buda hangsúlyozta, a válasz érkezéséig a Cinema City mozijai is a friss, érvényes szabályok szerint fognak üzemelni.

A Cinema City pr- és marketing igazgatója felvetésünkre, hogy a környező országokban már zárva tartanak a mozik, elmondta, hogy ott sem önként zártak be, hanem azért, mert az ottani kormány ezt rendelte el. Azt mondta, nem a nézők egészségével szeretnének játszani, hanem azt, hogy ha már a szabályozás megengedi a nyitvatartást, aki el szeretne menni a moziba, meg tudja ezt tenni, az új szabály viszont ehhez nem életszerű.