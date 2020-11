Alaptalanul állította a Fradi a drukkereinek, hogy a Juve-meccs jegye felmentést ad a kijárási korlátozás alól

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ha a rendőrség betű szerint betartja a törvényeket, súlyos büntetéseket szabhattak volna ki szerdáról csütörtökre virradó éjjel azokra a Ferencváros-szurkolókra, akik a klub hivatalos közleményére hallgatva a meccsjegyük birtokában mozogtak a városban éjfél után.

Tegnap írtuk meg, hogy félrevezető közleményt adott ki szurkolóinak a Fradi, amiben azt írják, a kijárási korlátozás szempontjából fontos, hogy mindenki tartsa meg a Juventus elleni, szerda este rendezett BL-focimeccs jegyét, hogy egy esetleges hazautazás közbeni ellenőrzéskor fel tudja azt mutatni. Így szól a vonatkozó szövegrész:

"Azt is kérjük, feltétlenül őrizze meg jegyét. A Juventus elleni jegy egyben a Barcelona elleni mérkőzésre szóló bérlet, de ennél is fontosabb a kijárási korlátozás szempontjából, hogy közúti vagy más módon történő hazautazás közbeni ellenőrzéskor be tudja mutatni a jegyét és személyes iratait, illetve szállásfoglalását. Szurkolóink ezzel tudják igazolni, hogy jelen voltak a Juventus elleni mérkőzésen, valamint azt is, hogy hova tartanak."

A megfogalmazás azt sugallja, hogy a felmentést kaphatott a kijárási korlátozás megszegéséért járó büntetés alól az, aki a Fradi-Juve meccsen járt, és éjfél után még nem ért haza. A törvény szövege azonban nem tartalmaz semmi olyan kitételt, ami alkalmazható lenne egy ilyen helyzetre.

A kijárási korlátozást a most kedden, november 3-án rendelték el a 479-es számú kormányrendeletben. Ennek az első paragrafusa szabályozza a témát, részletesen meghatározva, hogy milyen, pontosan definiált esetekben tartózkodhat bárki közterületen éjjel 12 és hajnali 5 óra között. A Ferencváros félrevezető közleményének ellenére ezek között nem szerepel olyan, ami akár a legnagyobb rugalmassággal is, de ráhúzható lenne egy focimeccsre. A korlátozás ideje alatt ugyanis háromféle okból mászkálhat vagy utazhat valaki az utcán:

Munka miatt. A szöveg aprólékosan végigveszi, hogy ez jelenthet munkába utazást, onnan hazafelé utazást, illetve azt, hogy az illető közterületen végzi a munkáját.

Egészségkárosodással fenyegető egészségügyi okból.

Életveszély esetén

És ennyi. Mint alant megnézhető, a kijárási korlátozás szabályozásában ezeken kívül nincs semmilyen potenciális kiskapu vagy gumiparagrafus. A rendelkezés november 5-én, vagyis a tegnapi, 4-ei Fradi-meccs lefújása után kábé egy órával lépett hatályba.

A korlátozások bevezető kormányrendelet szerint a kijárási korlátozás megszegése szabálysértésnek számít, amiért 5 és 150 ezer forint közötti helyszíni bírság vagy akár 500 ezerig terjedő nem helyszíni bírság is kiszabható.

Bár egyelőre nem érkezett olyan hír, hogy akár egy olyan szurkolót is megbüntettek volna éjfél után, aki a Fradi-meccs jegyével “igazolta volna magát”, a rendőrség ezt a klub ellenkezőjét sugalló közleményének dacára simán megtehette volna. Ahogy megteheti a következő, Barcelona elleni hazai BL-meccs után is.