A Fradi közleményéből úgy tűnik, meg lehet úszni az éjfél utáni büntetést a Fradi-Juve jegy felmutatásával

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Közleményt adott ki a Fradi, amiben arra kérik a szurkolókat, hogy a szerda esti, Juventus elleni BL meccs után rögtön induljanak haza, és a lehető legrövidebb úton igyekezzenek a szállásukra jutni. Éjféltől ugyanis hajnali ötig kijárási korlátozás van érvényben, és senki sem tartózkodhat közterületen (kivéve, ha munkába megy, onnan jön, vagy az életét, egészségét veszélyezteti valami).

A második bekezdés viszont érdekes, azt írják, a kijárási korlátozás szempontjából fontos, hogy mindenki tartsa meg a jegyét, és egy esetleges hazautazás közbeni ellenőrzéskor fel tudja azt mutatni. Itt van a vonatkozó szövegrészlet:

"Azt is kérjük, feltétlenül őrizze meg jegyét. A Juventus elleni jegy egyben a Barcelona elleni mérkőzésre szóló bérlet, de ennél is fontosabb a kijárási korlátozás szempontjából, hogy közúti vagy más módon történő hazautazás közbeni ellenőrzéskor be tudja mutatni a jegyét és személyes iratait, illetve szállásfoglalását. Szurkolóink ezzel tudják igazolni, hogy jelen voltak a Juventus elleni mérkőzésen, valamint azt is, hogy hova tartanak."

A megfogalmazás azt sugallja, hogy a felmentést kaphat a kijárási korlátozás megszegéséért járó büntetés alól az, aki a Fradi-Juve meccsen járt, és éjfél után még nem ért haza.

A kérdés tisztázása érdekében a következő kérdéseket küldtük az ORFK sajtóosztályának:

- Más elbírálás alá esik az, aki az FTC-Juventus meccsről tart hazafele, és ezért tartózkodik éjfél után közterületen, mint aki máshonnan érkezik haza?

- Amennyiben van ilyen méltányosság, mik ennek a pontos keretei?

- Amennyiben van ilyen méltányosság, vonatkozik más sportesemény, mozi vagy színház látogatására is, vagy kizárólag a ma esti FTC-Juventus mérkőzésnél van életben?

A kapott válasz elég homályosan fogalmaz, de nem állítja, hogy a Fradi szurkolói különleges méltányosságban részesülnének:

"A veszélyhelyzet kihirdetését követően a rendőrség ugyanúgy a hatályos jogszabályok alapján jár el, és végzi ellenőrzési feladatait, ahogy tette ezt a járványügyi készültség időszakában, valamint az első hullám ideje alatt bevezetett veszélyhelyzet alkalmával is.

A rendőr intézkedése alkalmával minden rendelkezésre álló körülményt vizsgál, és amennyiben szabálytalanságot tapasztal, figyelmeztetést alkalmaz, helyszíni bírságot szab ki vagy feljelentést tesz."