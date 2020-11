Szombattól nemcsak parkolóhely nem lesz Budapesten, de 3-as metró sem

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

November 7-én szombaton elkezdődik 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása, ez azt jelenti, hogy a Nagyvárad tér és a Lehel tér között csak metrópótló busszal lehet majd utazni. A buszok az ígéretek szerint sűrűn járnak majd, a reggeli csúcsidőszakban 45 másodpercenként, napközben pedig másfél percenként indulnak.

A BKK közleménye szerint a kormány által a járványhelyzet egyik intézkedéseként újra bejelentett ingyenes parkolás ebben a helyzetben nehézségeket fog okozni Budapesten. Mint írják, „a metrópótló buszok gördülékeny haladására kijelölt buszsávok és az egyébként is szűk közúti kapacitás hatékonyságát nagymértékben ronthatják majd a parkolóhelyet kereső, arra várakozó autósok, de akár a torlódásokat megelégelve szabálytalanul a buszsávban haladó gépjárművek is”.

Aki továbbra is autó nélkül oldaná meg a közlekedést Budapesten, de elkerülné a zsúfolt pótlóbuszokat, az alternatívaként használhatja a Nagyvárad térről a 2M jelzésű új villamosjáratot is a belvárosig, de ezzel együtt bővítik az 1-es villamosjáratot is Óbuda és a Népliget között az 1M indításával.

A metrópótlás forgalmi rendjéről a bkk.hu/m3felujitas oldalon lehet bővebben tájékozódni, az Interaktív térkép menüpontra kattintva.

A 3-as metró középső szakaszának felújítása a tervek szerint másfél évig tart.