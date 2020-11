A virtuális MTV EMA-ből a Széchenyi Gyógyfürdőben verető David Guetta Eurovíziós dalfesztivált csinált

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az Eurovíziós Dalfesztivált, amit idén májusban tartottak volna, annyira felkészületlenül érte még a járvány, hogy a dalversenyt inkább meg sem rendezték. Az MTV EMA (MTV European Music Awards) szervezőinek viszont már volt ideje végiggondolni a helyzetet, ezért a zenecsatorna európai díjátadóját végül ha virtuálisan is, de megtartották november 8-án. Ennek köszönhetően viszont mégis mindenki – már azok, akik rajtam kívül hajlandóak voltak leülni vasárnap este a tévé elé – megkaphatta a eurovíziós élményt, mert itt is sokszor (nekem legalábbis) totálisan új arcok énekeltek, miközben körülöttük minden nagyon színes, harsány és borzalmasan sok volt. Vagy éppen kevés, mert a digitálisan megrajzolt közönség és a virtuális tér grafikája sokszor a kilencvenes évek végének minőségét idézte.

A Little Mix három tagja műsorvezetősködik a 2020-as virtuális MTV EMA-n Fotó: MTV EMA

Egyszerűen meg lehetett volna oldani, hogy a műsorvezetőket leültetik egy stúdióba, hogy ott felolvassák a nyertesek nevét, miközben lejátszanak pár klipet, ehelyett inkább készítettek egy több órás, baromira nyomasztó műsort digitális közönséggel, műtapssal, műsikongatással, a műsorvezetők hangján pedig művisszhanggal, mintha tényleg valami hatalmas arénában ordítanának a mikrofonba, nem pedig egy közepes méretű stúdióban a greenbox előtt, egymástól szigorúan másfél méterre. A szimulált valóság miatt folyamatosan egy Black Mirror-rész ugrott be, majd amikor épp nem éreztem a műsort nyomasztónak, csak szimplán érthetetlennek és unalmasnak, az olyan volt, mintha egy zs-kategóriás, 2001-ben készült, de a jövőben játszódó sci-fi tinifilmet néznék.

Először Kelet-Európában

Bár a díjátadót azzal reklámozták be, hogy azt idén két országból, megosztva vezénylik majd le, az este jóval nagyobb részében mégis a Little Mix nevű lányegyüttes tagjai műsorvezetősködtek Londonból, a Magyarországról bejelentkező másik két műsorvezetőnek, David Guettának és Palvin Barbarának alig jutott idő.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő október végén jelentette be, hogy idén az MTV EMA nemcsak Londonból, de Magyarország négy ikonikus(!) helyszínéről is jelentkezik majd. Mivel eddig feltehetően mindenki tűkön ült, hogy mik ezek az igazán ikonikus helyszínek, ahova ezek szerint érdemes lesz majd a világon mindenkinek elzarándokolnia, amint újra lehet mozogni, most végre elárulhatom, hogy a négy helyszínből végül öt lett, ebből kettő Esztergom és Veszprém, a maradék három pedig Budapesten volt: a Lánchíd budai hídfőjénél található hotel teteje, a flippermúzeum és a Széchenyi Gyógyfürdő. Utóbbiban éjszaka, közönség nélkül verette David Guetta, aki aztán hogy, hogy nem megkapta a legjobb elektronikus előadónak járó díjat is, miután ő is sikeresen rácsúszott az ismét divatba jött nyolcvanas évekbeli stílusra.

Az ikonikus helyszínek és az onnan bejelentkező Palvin összesen úgy ötször húsz másodpercet kaptak, de ennyi idő elég volt ahhoz, hogy a magyar modell megemlíthesse a kötelező dolgokat, Rubik Ernőt és Harry Houdinit. Ahhoz viszont nem feltétlenül volt elég, hogy hirtelen mindenki kedvet kapjon Magyarországra utazni, ahogy azt Szentkirályi Alexandra tervezte, amikor arról beszélt, hogy ez egy hatalmas lehetőség az országnak. Utóbbi pedig már csak azért is kétséges, mert tévés díjátadókat újságírókon és pár maréknyi elvakult rajongón kívül nem sokan néznek már. Az augusztusi – szintén virtuális – MTV VMA-t például 6,4 millióan nézték, ami sokkal kevesebb annál az egymilliárdos nézőszámnál, amivel a Magyar Turisztikai Ügynökség dobálózott első közleményében, amikor bejelentették, hogy idén Magyarország lesz az EMA egyik házigazdája.

Mondjuk a műsor közben végre megtudhattuk, hogy valójában nem is az idei volt a hatalmas lehetőség, azt csak jövőre kapjuk meg, mert 2021-ben már tényleg Magyarországon rendezik meg az MTV EMA-t, amit mint most kiderült, idén tartottak volna itt, csak aztán jött a járvány. Vagyis van még egy év, hogy végre elmondják, mennyi pénzébe kerül majd az adófizetőknek, hogy Magyarországon rendezzenek meg egy ilyen kaliberű műsort, aminek már a mostani költségeiről sem akart a kormány részleteket elárulni az MTV-vel kötött szerződésekre hivatkozva.

Palvin Barbara, háttérben az Esztergomi bazilikával Fotó: MTV EMA

Egyébként ez lesz az első alkalom, hogy az 1994 óta minden évben megtartott MTV EMA-t nem nyugat-európai városban rendezik meg.

Ezek történtek még:

Alicia Keys egy utánfutón zongorázott egy teljes arcot eltakaró, strasszos maszkban, amihez egy öt számmal nagyobb irhakabátot vett fel.

David Guettán kívül díjat nyert Cardi B és Lady Gaga is, akik nem készítettek köszönővideót, ebből pedig akár azt a szomorú következtetést is levonhatjuk, hogy ha ezeknek az előadóknak nem volt kedvük/idejük/energiájuk egy 15 másodperces videót sem készíteni, akkor miért lenne kedvük/idejük/energiájuk eljönni jövőre Magyarországra ugyanezért.

A műsor egy pontján Dave Grohl is bejelentkezett, akit valószínűleg legalább annyira nem ismert a díjátadó max huszonnégy éves célközönsége, mint amennyire nekem nem volt fogalmam attól, hogy ebben a két órában kiket néztem.