Közel háromszáz diákból 6 fertőzöttet találtak eddig az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az óbudai Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium volt az az iskola, amelyik nem várva tovább a fenntartó tankerület és a járványügyi hatóságok döntésére, már november 2-án, hétfőn távoktatásra állt át, miután kiderült: tanári kara tíz százaléka koronavírus-fertőzött lett.

Az iskolába úgy akarták az ideiglenes zárlat után visszaengedni a gyerekeket és az iskola dolgozóit, hogy saját forrásból teljes körű teszteléssel kiszűrik közülük a fertőzötteket. November 9-e, hétfőre ezért tanítási szünetet rendeltek el, hogy egyetlen nap alatt végezzék el az ehhez szükséges 650 tesztet.

Hétfőn délelőtt azonban érkezett Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése a középiskolák digitális oktatásra való átállásáról, erről értesülve a gimnázium rögtön leállt a teszteléssel - közölte Berczelédi Zsolt, az iskola igazgatója a Telexszel.

Végül a tervezett tesztek valamivel kevesebb, mint felét sikerült elvégezni:

282 tesztből mindössze 6 járt pozitív eredménnyel.

Berczelédi azt mondta, a pozitív eseteket az iskola azonnal jelezte a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Szerinte ez az alacsony, két százalék körüli fertőzöttségi arány részben annak köszönhető, hogy 9 tanár és 15 diák van jelenleg is karanténban vagy fertőzöttként vagy kontaktszemélyként, őket természetesen nem hívták be a hétfői tesztelésre. A másik ok az lehet, hogy mivel a fertőzött tanárokról az őszi szünet elején derült ki, hogy elkapták a koronavírust, az igazgató pedig nem engedte vissza a tanárokat a diákságot a szünet utáni héten a gimnáziumba, tulajdonképpen majdnem két hétig nem találkozott az 580 fős iskolaközösség.

Mivel a középiskolák szerdán állnak át a digitális oktatásra, az igazgató által elrendelt távoktatási időszak pedig a tesztelés után kedden járt volna le, Berczelédi kérte az illetékeseket, hogy a kőrösiseknek ne kelljen egyetlen napra visszatérnie az iskolába. Ezt most nagyon gyorsan jóváhagyták az illetékes hatóságok.