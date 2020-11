A thai közegészségügy szerint Szijjártó Pétertől kapta el a koronavírust egy bangkoki magyar diplomata

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztertől kapta el a koronavírust egy Bangkokba delegált magyar diplomata, erősítette meg a helyi népegészségügyi hatóság, a DDC. A DDC korábban annyit közölt, hogy Szijjártó látogatása után pozitív lett egy meg nem nevezett, 53 éves magyar diplomata vírustesztje, de most a hatóság már azt is közölte, hogy egyértelműen saját kormánya minisztere fertőzte meg.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Hun Szen kambodzsai miniszterelnökkel, aki Szijjártó látogatása után két hétre karanténba vonult, mert a magyar külügyminiszterről később kiderült, hogy fertőzött. Fotó: BORSOS MATYAS/foto: Borsos Matyas KKM

Szijjártó Péter délkelet-ázsiai turnéja után Kambodzsában 12 iskolát vontak szoros megfigyelés alá, mert Szijjártó ezeket is felkereste. Az országban a miniszter 900 közeli kontaktját kutatták fel, közülük már az agrártárca helyettes államtitkára és a Kambodzsai Néppárt szóvivője is fertőzöttnek bizonyult, ahogy Őry Csaba, Magyarország kambodzsai (és vietnami) nagykövete is. 23 teszt eredményét kedden mét várták.

Az már korábban kiderült, hogy a magyar külügyminiszter mellé kirendelt kambodzsai testőr is megfertőződött. Miután Szijjártó találkozott az ország miniszterelnökével és a fél kormánnyal is kezet rázott, maszkot hol hordott, hol nem, ezért karanténba vonult a a kambodzsai kormányfő, több miniszter és a számos tisztviselő. (Via Khmer Times)