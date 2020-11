Lemondott a hongkongi törvényhozás összes ellenzéki képviselője

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Pillanatok alatt elmélyült az alkotmányos válság Hongkongban, amit Kína robbantott ki azzal, hogy egy Pekingben, tehát nem a papíron 2047-ig politikai autonómiát élvező városállamban hozott törvény alapján szerdán négy ellenzéki képviselőt megfosztottak a mandátumától a városállam törvényhozásában.

A lépésre válaszul a városállam törvényhozásának összes ellenzéki képviselője lemondott.

A hongkongi törvényhozás 15 demokráciapárti képviselője összefogódzkodva jelentette be, hogy lemond a mandátumáról, miután egy Pekingben kiadott jogszabály alapján a városállam kormányzója négy képviselőtársukat is kizárta a törvényhozásból. Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A Pekingben elfogadott új törvény mindenkit kitiltott a hongkongi törvényhozásból, aki a városállam függetlenségét támogatja, elutasítja Kína szuverenitását Hongkong felett, vagy "külföldi országoktól és erőktől kér beavatkozást a térség ügyeibe".

A törvény elfogadása után percekkel a hongkongi kormány közleményben jelentette be négy demokráciapárti törvényhozó kizárását. Pár órával később a törvényhozásból még ki nem zárt 15 demokráciapárti képviselő közös sajtótájékoztatón, egymás kezét fogva és kántálva jelentette be, hogy csütörtökön mind benyújtják lemondásukat mandátumukról. "Ez lényegében az a gesztus, amivel kivégezték Hongkong demokráciáért folytatott harcát" - nyilatkozta egyikük, CLaudia Mo. Mint mondta, az új törvény alapján "bárkit, akit politikailag inkorrektnek, hazafiatlannak minősítenek, vagy csak nem akarják nézni a fejét, azt kizárhatják".

Nem mintha nagy jelentősége volna, hiszen már így is Pekingben hozott törvények alapján irányítják a várost, de az ellenzék szerint a hongkongi kormányzat a városállam minialktományát is megsértette azzal, hoyg a végrehajtó hatalom beleavatkozott egy másik hatalmi ág, a törvényhozás ügyeibe. Az új szabályozás tényleg felrúgja a hatalmi ágak szétválasztásának elvét: nem csupán azt teszi lehetővé, hogy a végrehajtó hatalom beleavatkozzon a törvényhozás ügyeibe, de még azt is megakadályozza, hogy a döntés ellen a bíróságon keressenek jóvátételt a károsultak. (Via The Guardian)