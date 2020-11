Oroszországban megfertőződött három, orosz védőoltással beoltott medikus

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Három olyan medikus is megfertőződött a szibériai Altaj körzetben, akiket a koronavírus ellen Oroszországban fejlesztett Szputnyik V vakcinával oltottak, jelentette az orosz állami hírügynökségre és helyi illetékesekre hivatkozva a Moscow Times.

A Szputnyik V névre keresztelt orosz védőoltás. Fotó: Kirill Braga/Sputnik via AFP

Bár a Szputnyik V fejlesztője előzőleg azt sugallta, hogy a megfertőződött medikusok a klinikai tesztek során placebót kaptak, vagyis a kontrollcsoport tagjai voltak, az altaji körzeti tisztviselők szerint ez nem igaz. A három medikus annak a 42 fős csoportnak volt a része, akik valóban megkapták a két dózisban beadandó védőoltást. Igaz, azt is állítják, hogy talán már azelőtt megfertőződtek, hogy a vakcina hatni tudott volna, vagyis kialakult volna a védettségük. "Csak ez okozhatta a megfertőződésüket" - nyilatkozta egy meg nem nevezett illetékes a TASZSZ állami hírügynökségnek.

A Szputnyik V védőoltást már augusztusban úgy reklámozta Vlagyimir Putyin, mintha kész volna. A TASZSZ híréből azonban most kiderül, hogy valójában csak a klinikai tesztek harmadik fázisát végzik vele - ezért is terelhettek eleinte azzal, hogy a megfertőződött medikusok placebót kaptak -, ráadásul közel sem áll tömegével rendelkezésre. A hírügynökség beszámolója alapján legalábbis az Oroszország 85 régiója közül a 18. legfertőzöttebbnek számító Altaj leghamarabb 2021 elején kaphat újabb adagot az ott beadandó összesen kétezer (2000) adag védőoltásból.

Az orosz hatóságok a héten amúgy a Pfizer és a BioNTech bejelentése után, mely szerint újonnan fejlesztett kísérleti vakcinájuk megdöbbentően jó, kilencven százalékos hatékonyságot mutatott a klinikai tesztekben, azonnal közölték, hogy a Szputnyik V még ennél is hatásosabb. (Via The Moscow Times)