Putyin szerint a világon először Oroszországban jegyeztek be koronavírus-oltást

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Vlagyimir Putyin kormánya 2020. augusztus 11-i videókonferenciáján, ahol véletlenül elismerte, hogy van egy lánya. Fotó: Aleksey Nikolskyi/Sputnik via AFP

"Ma reggel a világon elsőként Oroszországban bejegyeztek egy védőoltást az új típusú koronavírus ellen" - jelentette be kedden Vlagyimir Putyin. Talán nem véletlen, hogy a világon először Oroszországban tették meg ezt, bár még csak egy hete zajlik az orosz fejlesztésű oltóanyag klinikai tesztjeinek III. fázisa. A világ más országaiban, bár ott is rohamléptekkel dolgoznak az oltóanyag kifejlesztésén, és már az engedélyezések előtt megkezdték a készletek felhalmozását az oltóanyagból, a tesztelés megelőzi a készítmény bejegyzését.

A Moscow Times meg is jegyzi beszámolójában, hogy a szakértők, köztük az Oroszországban klinikai teszteket végző multinacionális iparági szereplők szakértői is arra figyelmeztetnek, hogy a tesztelések előtti bejegyzéssel Oroszország "Pandora szelencéjét" nyitotta ki.

Putyin a tévében közvetített kormányülésen arról is beszélt, hogy az egyik lányát már be is oltották a vakcinával. Ez azért különösen vicces, mert Putyin ezidáig nyilvánosan sosem cáfolta vagy erősítette meg lánya létezését.