Zavargások voltak az engedély nélkül megtartott függetlenség napi felvonuláson Varsóban, 300 embert őrizetbe vettek

Mintegy háromszáz embert vettek őrizetbe a szerdai varsói függetlenség napi zavargások kapcsán, 35 rendőr megsérült - közölte csütörtökön a lengyel főváros rendőr-főkapitányságának szóvivője, Sylwester Marczak.

A legfontosabb lengyel állami ünnepen, a Függetlenség Napján a nemzeti körök által hagyományosan szervezett menetet idén nem engedélyezte Rafal Trzaskowski, Varsó ellenzéki főpolgármestere. Mateusz Morawiecki kormányfő is azt kérte, hogy a koronavírus-járványra tekintettel az emberek ne vegyenek részt a felvonuláson.

A menetet a szervezők engedély nélkül is meg akarták tartani autós felvonulás formájában, de a megemlékezésre több ezren gyalog érkeztek. A felvonulók között huligáncsoportok is voltak, akik zavargásokba kezdtek, a rendőrség az összetűzések során könnygázt és gumilövedéket is bevetett ellenük.

Összesen több mint 300 személyt vettek őrizetbe, közülük 270-et rövid hivatalos eljárás után szabadon bocsátottak, különféle bűntettek elkövetésével meggyanúsított 36 embert azonban továbbá is őrizetben tartanak, és további őrizetbe vételek is lehetségesek.

A rendőrségi szóvivő közölte: az összetűzésekben megsérült 35 rendőr közül hárman hosszabb kórházi kezelésre szorulnak.

A rendőrségi beavatkozás során meglőtték gumilövedékkel a Szolidaritás szakszervezet Tygodnik Solidarnosc című hetilapjának 74 éves fotóriporterét, Tomasz Gutryt is. Az arcsérülést szenvedett, műtétre rászoruló Gutry ügye kapcsán a Szolidaritás elnöke, Piotr Duda szerda este felháborodását fejezte ki. Kifogásolta azt is, hogy a rendfenntartó erők "irgalmatlanul felléptek" a függetlenség napi felvonulás esetében, miközben szerinte "elnézőek voltak" a Nők Sztrájkja mozgalom abortusztilalom elleni tüntetésein történt kihágásokkal szemben.

A lengyel belügyminiszter, Mariusz Kaminski szerda esti nyilatkozata szerint a függetlenség napi rendőrségi beavatkozások a helyzettel arányos mértékűek voltak. Kaminski emlékeztetett: a koronavírus-járvány miatt Lengyelországban jelenleg tilosak az öt főnél nagyobb gyülekezések. Hangsúlyozta: újabb, esetleg agresszióval járó tömeges akciók ellen a rendőrség szintén határozottan fog fellépni, függetlenül attól, ki a szervezőjük.

(MTI)