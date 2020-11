Könnyen lehet, hogy évente be kell majd adni a BioNTech-Pfizer vakcináját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Ha az a kérdés, megállíthatjuk-e a járványt ezzel a vakcinával, a válaszom: igen” - mondta Ugur Sahin, a német BioNTech vezérigazgatója a Guardiannek. A harmadik fázisú klinikai vizsgálatok eddigi eredményei alapján az amerikai Pfizerrel közösen fejlesztett védőoltás 90 százalékban hatékonynak tűnik, felülmúlva az előzetes várakozásokat.

Ebből még nem következik, hogy a tünetmentes fertőzés ellen is védelmet nyújt, erre nem is lesz válaszunk a következő egy évben. Sahin szerint mindenesetre a tünetes megbetegedések megakadályozásával is „drámai hatást” érhetnek el. Azt mondta, a hétfői eredmények megjelenéséig ő sem zárta ki, hogy a vírus továbbra is képes lesz utat találni a sejtekbe, és betegséget okozni.

Egyelőre abban sem lehetünk biztosak, hogy a vakcina képes megakadályozni a fertőzés továbbadását, de a 90 százalékos eredmény miatt Sahin ebben is bizakodik. Nagyjából három hét múlva fogjuk látni, másképp hat-e a vakcina különböző korcsoportok tagjaira, és egyelőre az etnikai hovatartozás szerepéről sincs világos képünk.

Kérdés az is, mennyi időre ad védelmet a vakcina. Sahin elmondása szerint az erős immunrendszerrel rendelkező tesztalanyok hat hónap után is védettnek bizonyultak. „El tudom képzelni, hogy legalább egy évig is eltart.” Vagyis könnyen lehet, hogy évente meg kell majd ismételni a vakcina beadását.

Ugur Sahin és Özlem Türeci Fotó: biontech.de

Sahin - szintén török származású - feleségével, Özlem Türecivel alapította a BioNTechet 2008-ban, elsősorban immunterápiás rákgyógyítással foglalkoztak. A vakcina mRNS-alapú oltás, ami nem elölt vagy legyengített vírust, csupán a vírus örökítőanyagának egy kulcsfontosságú részletét tartalmazza. Vagyis nem tud fertőzést okozni, de elég lehet ahhoz, hogy immunválaszt provokáljon. A technológia alapjait részben egy magyar biológus, Karikó Katalin tette le Amerikában, aki ma szintén a BioNTech munkatársa.

Donald Trump azzal vádolta a projektben résztvevő cégeket, hogy szándékosan tartották vissza az eredményeket az amerikai elnökválasztás végéig. Sahin szerint ez nem igaz, ő is csak vasárnap este nyolckor értesült róluk a Pfizer vezérigazgatójától, és etikátlan lett volna, ha nem hozzák nyilvánosságra. Feleségével közösen ünnepelték meg a hírt. „Leültünk, beszélgettünk, teáztunk. Jó volt megkönnyebbülni.”

A hír hatására kilőttek a BioNTech részvényei, de Sahin szerint ezek egyelőre csak számok, még ki kell találniuk, hogyan használják fel a pénzt. „Általában, aki létrehoz valami újat, szeretné megismételni.”

Kérdezték arról is, feleségével vajon példaképpé válhatnak-e a Németországban élő bevándorlók számára, amire azt mondta, nem feltétlenü szeretné. Ehelyett azon kellene dolgozni, hogy mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítsanak.

„Minden tanulmány azt mutatja, hogy az intelligencia egyenlően oszlik el a különböző etnikai csoportok közt. Társadalomként azt a kérdést kell feltennünk: hogyan adhatunk esélyt mindenkinek. Véletlen, hogy éppenséggel bevándorló családból származom. Ugyanilyen erővel lehetnék német vagy spanyol is.”