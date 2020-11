Nagyon szokatlan, amit a járvány halálozási adatai mutatnak Magyarországon

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A hivatalos adatok felülírják Magyarországon a klasszikus járványmenetrendet. Ennek a szakaszait láttuk augusztus vége óta. Első körben meredeken emelkedni kezdett az új koronavírus fertőzöttek száma, pár héten belül egyre több covidos került kórházba, újabb pár hét után az áldozatok száma is jelentősen megnőtt. Az előző, november 2.-8.-i héten már szinte minden nap új rekordot döntött a napi jelentésekben a halálozási statisztika, kétszer is 100 fölött volt a 24 órán belül elhunytak száma.

Ezen a héten viszont az áldozatok számának egyre gyorsuló emelkedése megtorpant. Kétszer is elérte, de nem haladta meg a múlt heti napi, 107-es halálozási csúcsot, mintha az egy plafon lenne.

Ez örvendetes hír, ugyanakkor különös is, mert nem következik két másik mutatóból, a kórházban kezeltek és a lélegeztetőn lévők számából. Elvileg ezek csökkenése alapozná meg, hogy pár héttel később a halálesetek száma is csökkeni kezd.

De ezen a héten a kórházban kezeltek száma még tovább nőtt (bár éppen ma csökkent a tegnap jelentetthez képest).

És ennél is nagyobb arányban nőtt azoknak a száma, akik lélegeztetőgépre szorulnak. Szlávik János főorvos az ő esetükben nemrég 50 százalék körülire tette a túlélési esélyt.

Magyarázat lehetne az is, hogy találtak olyan terápiát, amivel meg tudják menteni a súlyos állapotban lévő covidosok életét, de a vidéki kórházakban dolgozók beszámolóiból nem úgy tűnik, hogy ez a helyzet, és a Magyar Orvosi Kamara is tragikus állapotokról ír. Ezekből úgy tűnik, hogy az egészségügyet érő egyre nagyobb nyomás az ellátás minőségét veszélyezteti már rövid távon is.

Márpedig a kórházban és az intenzív osztályokon kezeltek számának további, december közepéig tartó meredek emelkedésére számít a bejelentett szigorítások ellenére is Kásler Miklós. Éppen azért, mert a tendenciák megfordításához sok idő kell. És ami miatt különös a heti megtorpanó halálozási adat.

Hadházy Ákos megpróbálta kikérni kórházanként a halálozási adatokat, de azokat nem kapta meg, mert Müller Cecília szerint nincs ilyen adatuk.

A nagy kérdés nyilván az, hogy valóban követjük-e az osztrákokat az intézkedéssel, akik jövő héttől lényegében lezárják az országot. A kórházi adataink és a halálozási statisztikáink rosszabbak az osztrákokénál. Pedig ők az első szigorításokat 10 nappal hamarabb meghozták, de annak eredményét keveslik. A halálesetek száma ott is emelkedni kezdett.

Ezen a héten itthon a hivatalos statisztikák alapján átlagosan napi 94 áldozata volt a járványnak. Összehasonlításul: az elmúlt öt év 45. hetében naponta átlagosan 342,5 haláleset történt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évek átlagának 27 százalékát is meghaladja a járvány áldozatainak a száma a héten.

Rekordot döntött ugyan a héten gyógyultak száma, de még mindig nagyon alacsony az új fertőzöttek számához képest. (Október legelején volt annyi új fertőzött, mint amennyien most meggyógyultak.)

Nekiálltam a megyei adatok alapján készíteni egy grafikont, hogy melyik megye a legfertőzöttebb jelenleg. De miután három megyében (Borsod, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár) váratlanul olyan irreálisan alacsonyra zuhant a hét második felében a regisztrált fertőzöttek száma, amivel minden ilyen összehasonlítás értelmetlen, így ez a grafikon nem készült el. Inkább csináltam egy másikat, a három megyéről:

Hajdú-Biharban például szerdán még az az addigi trendbe beleillő 351 új fertőzöttet jelentettek, csütörtökön már csak 25-öt, pénteken 1-et, szombaton és vasárnap összesen 52-t. Szabolcsban a szerdai 161-ről csütörtökre 9-re ment le az új fertőzöttek száma, pénteken pedig nem is találtak új fertőzöttet, sőt lehúztak a listáról egy korábbit. Borsodban a szerdai 165 új fertőzött péntekre 15-re, szombatra 31-re csökkent.



Hogy mennyit tesztelnek ebben a három megyében, azt nem tudni, ilyen adatot ugyanis a kormányzati portál nem ad meg. Országosan a tesztek száma a mentősöknél lévő gyorsteszteknek köszönhetően nagyon megnőtt.

Ennyi teszttel valamivel több fertőzöttet találtak hivatalosan (a három említett megye adatait is ide véve).

Javult a pozitív tesztek aránya az összes vizsgálaton belül, de még mindig nagyon magas.