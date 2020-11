Megvan a magyarázat a nagyon furcsa hétfői koronavírus-számokra

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

"Helytelen adat jelent meg, ez korrekcióra fog kerülni. Bizonyos vagyok benne, hogy ennél sokkal magasabb, ennek a többszöröse lesz az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok száma" - magyarázta az Operatív Törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília azt a különös jelenséget, hogy a hétfőn közölt hivatalos adatok szerint 6098 tesztet végeztek, de 6495 új fertőzöttet azonosítottak. Vagyis nem azzal magyarázta a különös eltérést, hogy a naponta elvégzett vizsgálatok eredményei napokkal később jelennek csak meg a statisztikákban.

A számokkal amúgy valami nagyon nincs rendben, erről Haszán Zoltán vasárnap bővebben is írt. De még ezekkel a furcsa számokkal is trükköznek, Müller az Operatív Törzs bevett gyakorlata szerint mai tájékoztatóján is a járvány sikerrel kivédekezett első hullámának adataival higított összesített statisztikák alapján igyekezett jónak, vagy legalábbis jobbnak feltüntetni a helyzetet a valósnál.

A tisztifőorvos emellett arra kérte a közt, hogy "szükségtelenül ne halmozzanak fel gyógyszereket".

A tájékoztató vendége volt Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, aki beköszönőjében szeretettel köszöntötte "a második évad" nézőit. Az ő fő állítása az volt, hogy az iskolák nem számítanak gócpontnak, ezt közvetlenül azután említette, hogy felsorolta, hány középiskola (501), illetve általános iskola (210) és óvoda (200) állt át részben vagy egészben digitális oktatásra, illetve zárt be a fertőzöttek nagy száma miatt. Tájékoztatása szerint amúgy az iskolák 95 százalékában legfeljebb 1-5 diák, 97 százalékában legfeljebb 1-5 tanár fertőződött meg, és csupán 53 iskolában van tíz vagy több fertőzött diák, és 9-ben tíz vagy több fertőzött tanár.

Maruzsa emellett tájékoztatott róla, hogy a Kréta rendszer kiegészült egy online tanóra modullal. Azt is mondta, hogy nem kötelező ezt a rendszert használniuk a tanároknak.