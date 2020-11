Boris Johnson egy megbeszélésen katasztrófának nevezte a skót decentralizációt, rögtön kitört a botrány

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Újabb botrány tört ki Boris Johnson brit miniszterelnök körül, miután kiszivárgott, hogy egy online megbeszélésen katasztrófának nevezte az úgynevezett devolúciót Skóciában.

A devolúció gyakorlatilag az Egyesült Királyság decentralizációját jelentette: 1997-ben helyi népszavazásokat írtak ki arról, hogy a történelmileg és földrajzilag is különálló országrészek leváljanak-e sok szempontból az országos döntéshozatalról, és önálló közigazgatási lehetőségeket kapjanak. Skóciában az emberek többsége természetesen igennel szavazott, és így 1999-ben összeülhetett a skót parlament.

Johnson a kiszivárgott hírek szerint nem csak katasztrófának nevezte a történeteket, de arról is beszélt, hogy a devolúció volt a munkáspárti miniszterelnök, Tony Blair legnagyobb hibája. Johnson hétfőn tárgyalt online számos konzervatív képviselővel, akik mind az ország északi részén politizálnak, és nekik mondta el, hogy a devolúció katasztrófát hozott a határtól északra.

A kiszivárgott mondat miatt már a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt és a brit Munkáspárt is tiltakozott. A brit miniszterelnök hivatala nem cáfolta az elhangzottakat, de Robert Jenrick államtitkár elmondta, hogy Johnson mindig is támogatta a devolúciót, ám a miniszterelnök úgy érzi, hogy a devolúció Skóciában felerősítette a szeparatizmust és a nacionalizmust a Skót Nemzeti Párt formájában, és e párt meg is próbál kiszakadni az Egyesült Királyságból.

Jenrick szerint mindenki, aki a miniszterelnökhöz hasonlóan szereti az országot, az egyben is akarja tartani, és épp ezért tartja egy nagyon-nagyon veszélyes és elkeserítő kimenetelnek (az esetleges elszakadást), ami ellen küzdeni kell.

Ugyanakkor a Skót Nemzeti Párt képviselője, Drew Henry szerint a brit miniszterelnök megjegyzése megmutatta, hogy a brit miniszterelnök és a skót toryk milyen megvetéssel vannak a skót emberek iránt. Szerinte Johnson gyakorlatilag azt mondta, hogy kaphatnak a skótok devolúciót, mindaddig, amíg azokra a londoni pártokra szavaznak, melyekre mi akarjuk.

A BBC-nek Downing Street-i források is megerősítették, hogy Johnson mindig támogatta a devolúciót, de Blair nem látta előre, hogy ez a skót szeparatisták megerősödéséhez vezethet.

Johnson megjegyzése politikailag is szerencsétlen időben jött: hat hónap múlva parlamenti választások lesznek Skóciában, és jelenleg a Skót Nemzeti Párt a legerősebb párt, majdnem kétszer annyi helyet birtokolva, mint amennyivel a Konzervatív Párt rendelkezik. A választásnak komoly tétje van, mivel a skót első miniszter, Nicola Sturgeon korábban közölte, hogy ha a pártja nyer, ismét népszavazást fognak kiírni a függetlenedésről. Boris Johnson ugyanakkor közölte, hogy erről szó sem lehet.

Skóciában 2014-ben már szavaztak a függetlenedés kérdéséről, és akkor a nem nyert, Johnson szerint pedig előtte a politikusok megállapodtak arról, hogy ez egy generációnként egyszer adódó szavazás volt. A Skót Nemzeti Párt szerint viszont London azóta alapvetően felforgatta a viszonyokat a brexittel, és a skótok nem akarják elhagyni az Európai Uniót, ezért akarnak új népszavazást.

Ezek amúgy nem Johnson napjai, arról, hogy milyen botrányok után kellett távozzon főtanácsadója, kedd reggel hosszabban is írtunk. (BBC)