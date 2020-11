Koronavírus: 91 halott, több mint 7400-an kórházban

Lejárt az etióp kormánynak a tigréi erőkhöz intézett háromnapos, megadásra felszólító ultimátuma - jelentette be kedden egy Facebook-bejegyzésében Abij Ahmed, Etiópia miniszterelnöke. Hozzátéve, a határidő lejártával Addisz-Abeba „be fogja tartatni a törvényeket”

Etiópiában 11 napja folynak harcok a szövetségi kormány és az ország északi részén található Tigré tartományt magának követelő Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) között, a közel polgárháborús helyzetet hosszabb cikkben mutattuk be egy hete.

A konfliktus lényege, hogy a több mint ötmillió lakosú Tigré tartományban a TPLF átvette az uralmat, és bejelentette: nem ismeri el Abij Ahmed kormányát. A lázadók katonai létesítményeket támadtak meg, és tüzérségi fegyvereket, és más hadi felszereléseket zsákmányoltak a hadseregtől. A kormány válaszul fél évre rendkívüli állapotot hirdetett a térségben, és hadműveletet indított.

A TPLF volt az a katonai erő, amelyik szombat éjjel három rakétacsapást mért a szomszédos Eritrea fővárosára, Aszmarára is, mert szerintük az eritreai főváros melletti repülőteret etiópiai katonák is használják. A lázadók a múlt héten rakétákkal támadták az etiópiai Amhara állam két repülőterét is, mert onnan csapatokat vezényeltek Tigrébe a központi kormány erőinek támogatására.

A Suna szudáni hírügynökség szerint már csaknem 25 ezer etióp menekült Szudánba a harcok elől. Demeke Mekonnen etióp külügyminiszter közben hétfőn Ugandában és Kenyában folytatott megbeszéléseket, hogy a kormánya álláspontját propagálja a belső konfliktusról.

A Tigré tartományt irányító tigrinya nép ugyan csak Etiópia lakosságának nagyjából 6 százalékát adja, felkelők évtizedekig meghatározó szerepet töltöttek be az ország politikai életében. A TPLF viszont az utóbbi években, Abij Ahmed 2018-as megválasztása óta nyíltan szembeszállt az addisz-abebai kormánnyal. Ők voltak az egyetlen nagy regionális kormányzópárt, amely nem volt hajlandó beszállni Abij nagykoalíciójába, és annyira nem értettek egyet az idei parlamenti választás elhalasztásával, hogy szeptemberben Tigrayben csakazértis megtartották a szavazást.

Innentől kezdve beszélhetünk nyílt szembenállásról Abij és a TPLF közt, a miniszterelnöknek már csak valami ürügy kellett a rendrakáshoz. Ezt végül a tigrinyák azzal adták meg, hogy nem voltak hajlandóak elfogadni az etióp hadsereg Addisz-Abebából elrendelt átszervezését, ami a katonaság tigrinya részéhez is új parancsnokokat nevezett volna ki. Ezt követte az amerikai választás leple alatt elrendelt rendkívüli állapot és az addiszi kormányhoz hű csapatok beküldése Tigraybe - írtuk a már hivatkozott részletesebb elemzésünkben. (MTI/Reuters)