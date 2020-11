Vezetőséget cserélnek az állami többségi tulajdonú Rábánál, NER-közeli figurák kerülhetnek helyzetbe

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Komplett vezetőség-csere készülődik a 75 százalékos állami tulajdonban lévő Rába Járműipari Holding Nyrt.-nél, szúrta ki az Mfor a Budapesti Értéktőzsde honlapján még csütörtökön megjelent hírt. Az állami tulajdont kezelő Magyar Állami Vagyonkezelő Zrt. (MNV) december 3-ára hívott össze rendkívüli részvényesi közgyűlést,

hogy azon hívják vissza a vezető testületek – igazgatóság (it), felügyelőbizottság (fb), auditbizottság – elnökét és tagjait, és a helyükre újakat válasszanak.

Ez tehát azt jelenti - írja a lap -, hogy távoznia kell a Rába elnök-vezérigazgatói tisztségét 2005 óta betöltő „ősrábás” Pintér Istvánnak is, aki kilenc éve maga is támogatta, hogy a most leváltását kezdeményező MNV a cégben többségi tulajdont szerezzen.

De az igazán érdekes részlet a hírben a vezető posztok várományosainak névsora.

Az MNV jelöltje az elnök-vezérigazgatói posztra Hetzmann Béla, akit a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks által kiadott Világgazdaság „tapasztalt szakemberként” mutatott be pénteki cikkében. Hetzmannak valóban van iparági tapasztalata: az Apcon működő CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. egyik tulajdonosa és egyben ügyvezetője, ami többek között a Miele, a BMW, a VW-csoport (köztük a magyar Audi), a Daimler, a Ford, a GM és közvetve a Ferrari és a Maserati számára gyárt alumínium-alkatrészeket.

De bizalmi viszonya is a NER-elittel: több mint másfél éve, 2019. április 30. óta ugyanis a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó Takarékbank felügyelőbizottságának elnöke.

Azé a Takarékbanké, amelyik a Budapest Bankkal és a Magyar Kereskedelmi Bankkal (MKB) készül épp az ország második legnagyobb bankját létrehozó egyesülésre. A CSABAcast ráadásul ugyanarra a budapesti, XII. kerületi, Németvölgyi úti irodaházi címre van bejegyezve, mint ahol a Takarékbank főhadiszállása is székelt Hetzmann fb-elnöki kinevezésének napjától 2019. október 31-éig. Az épület földszintjén a bank most is fenntart egy fiókot.

Hetzmann mellett még jelölt a Rába igazgatóságába Majoros Csaba, aki Hetzmann tulajdonostársa a CSABAcast-ban, emellett a szintén a Takarékbank-fiókkal azonos címen bejegyzett Csaba Metál Öntödei Zrt. vezérigazgatója is 2015 márciustól.

Hetzmann mellett van viszont még egy NER-közeli jelölt Rába vezetőségébe: az igazgatótanács tagja lehet december elejétől Mráz Dániel Emánuel, a Fidesz-közeli Nézőpont Intézet vezetőjének, Mráz Ágoston Sámuelnek a testvére. Mráz Dániel Emánuel annak a Prolan Irányítástechnikai Zrt.-nek a vezérigazgatója 2015 végétől, amely 2018 januárjában Mészáros Lőrinc R-Kord nevű cégével együtt nyert 7,63 milliárdos közbeszerzést - írja róla az Mfor.

A Rába felügyelőbizottságának élére Lepsényi István, a harmadik Orbán-kormány 2015-2018 között hivatalban lévő gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára kerülhet.