A magyarországi koronavírusos halálesetek negyede a légszennyezettségre vezethető vissza

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a légszennyezés nagyban növeli a covid halálozási kockázatát, de a Cardiovascular Research szaklapban megjelent kutatás már újabb adatokkal is szolgál. Ezek szerint a Magyarországon a koronavírus okozta halálesetek 25 százaléka a légszennyezésre vezethető vissza, Európára vetítve ez az érték 19 százalék. A kutatás szerint a részecskeszennyezés globálisan körülbelül 15 százalékkal járult hozzá a koronavírus okozta halálesetekhez, melyek jelentős része megelőzhető lett volna a WHO légszennyezettségi ajánlásának (max. 10 µg/m3) betartásával – írja oldalán a Greenpeace, akik emiatt azonnali fellépésre szólították fel a magyar kormányt és a városvezetőket.

Hozzátették, több kutatás is alátámasztja, hogy a légszennyezésnek való kitettség megnöveli a vírusoktól való megfertőződés esélyét, a légszennyező anyagok károsítják, gyulladásba hozzák a légutakat és csökkentik az immunválaszt. Vagyis a légszennyezésnek való kitettség növeli a COVID-19 súlyosságát is.

„Az elmúlt hetekben is többször mértek az egészségügyi határérték feletti szmogos levegőt Budapesten és más hazai városokban. Pedig napról napra egyre több tanulmány jelenik meg, mely egyértelműen kimutatja, hogy a légszennyezésnek való kitettség növeli a koronavírus súlyosságát is. A szennyezett levegő Magyarországon 25 százalékkal növelheti a koronavírus miatti halálozás kockázatát. Számos emberélet megmenthető lenne, ha megfelelnénk a WHO ajánlásának, az Unió előírásainak és betartanánk a légszennyezettségi határértékeket” – nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország szakértője.