Ciprusi offshore cég áll amögött a vállalat mögött, amitől a BKV buszokat fog bérelni

Egy ciprusi offshore céghez köthető az a cég, amitől buszokat szeretne bérelni a BKV, derítette ki az mfor.hu.

A Budapesti Közlekedési Zrt. még április 28-án írt ki közbeszerzési eljárást használt autóbuszok bérlésére, de most derült ki, hogy ki nyerte meg a pályázatot. A pályázati kiírás szerint a BKV 6 darab, legfeljebb 12 éves légkondicionált, EURO IV-es környezetvédelmi besorolásnál nem rosszabb osztályú autóbuszt bérelne 12 hónapra.

A kiírásra három cég jelentkezett, amiből a székesfehérvári székhelyű Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kft. és a budapesti CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. pályázata volt érvényes.

A kiírást végül az utóbbi nyerte meg, amivel a BKV nettó 342,72 millió forint értékben kötött szerződést, de az mfor több furcsaságot is felfedezett a céggel kapcsolatban. Egyrészt a CR-Facilitiest a pályázat benyújtásának határideje előtt mindössze 7 nappal jegyezte be a cégbíróság, fő tevékenysége pedig nem autóbuszok beszerzése, hanem vagyonkezelés. Az egyéb tevékenységek közé illik csak be a buszok beszerzése, ugyanis eszerint a cég foglalkozik közúti gépjármű gyártásával, gépjárműjavítással, -karbantartással, személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelemmel is.

Szintén furcsaság, hogy a céget három másik, szintén nem buszok beszerzésével foglalkozó társaság alapította összesen 17 millió jegyzett tőkével:

a budapesti székhelyű Cratis Ingatlanbefektető Zrt.,

a telkiben székelő KD Properties Ingatlanfejlesztő Kft.,

és a budapesti Olinda Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Ezek közül az utóbbi az igazán érdekes, ugyanis a Cratis Ingatlanbefektető Zrt. tulajdonosa ugyanis egy ciprusi székhellyel bíró offshore-cég, az Agrina Holdings. A ciprusi offshore cég tisztviselői között szerepel Sasinszki Ágnes és Temesvári Gábor, akik Leisztinger Tamás cégbirodalmához szorosan köthetők. Sasinszki Lesztinger cégének, az Arago Zrt.-nek vezető tisztségviselője, és egy másik ciprusi offshore-cégben, a Hartberg Investmentsben is igazgatói feladatokat lát el. Temesvári Gábor pedig Leisztinger Tamás bányavállaltánál, az Ormosszén Szénkitermelő Zrt.-nél projektvezető.