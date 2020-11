Új-Zéland partjainál az átlagosnál két fokkal többet mértek, és csak most jön a legmelegebb évszak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az elmúlt években Új-Zélandon sorra dőlnek meg a melegrekordok, most októberben két fokkal többet mértek a korábban átlagosnál.

Éghajlat-tudósok most arra figyelmeztettek, hogy Új-Zéland egy durva hőhullám küszöbén áll, miután az ország egyik északi szigeténél az óceánban közel két fokkal többet mértek az eddigi átlagnál. A szigetországban rekordmeleg volt a tél, a most következő nyáron pedig kánikula jöhet az óceán vizének extrém mértékű felmelegedése miatt. A nyári kánikula extrém szárazságot és bozóttüzeket hozhat magával.

A mostani, novemberi adatok is 1,6 celsius fokkal magasabbak a korábbi novemberi átlagnál, ami Ben Noll meteorológus szerint azért is ijesztő, mert az igazán meleg csak januárban és februárban jön majd. Új-Zéland északi szigetének partjánál a víz ilyenkor átlagosan 18-21 fokos szokott lenni. De nemcsak itt mértek emelkedést, hanem az ország többi területén is: ott 0,7-1,1 fokkal mértek többet a korábbiaknál.

(Guardian)