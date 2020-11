50-60 orvost és ápolót köt le a Nemzetközi Úszóliga biztosítása

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Idén október 16. és november 22. között tartják a Duna Arénában a Nemzetközi Úszóliga (ISL) fordulóit. Egyébként eredetileg csak az alapszakasz tíz fordulóját rendezték volna meg összesen tíz csapat részvételével. A négycsapatos finálét a tervek szerint Tokióban tartották volna meg, de a nemzetközi járványhelyzet miatt a döntő is Budapesten lesz.

A hathetes verseny orvosszakmai biztosításáért a Semmelweis Egyetem felel Merkely Béla vezetésével. Ők tesztelik a versenyzőket is, mivel verseny több mint ezer résztvevőjének hetente több PCR-vizsgálaton is át kell esnie. De hozzájuk tartozik az előírások szerinti be- és kiléptetés, valamint az esemény helyszíni orvosi felügyeletének folyamatos ellátása is, nem ritkán napi 15 órában.

Az egyetem honlapján megjelent beszámolóból kiderül az is, hogy a feladatellátásban a Semmelweis Egyetem 50-60 orvosa, ápolója, valamint a Kórházhigiénés Osztály járványügyi felügyelői vesznek részt.