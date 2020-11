A vírushelyzet még a NER egyik kedvenc éttermét is megviseli, bezár a Felix

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Másfél évet bírt a kormányközeliek kedvenc helye, a Felix Kitchen&Bar névre hallgató étterem, amit még 2019 tavaszán nyitottak meg. Facebook-oldalukon jelentették be a bezárást, ami a vírushelyzetet tekintve bizonyos szempontból egyáltalán nem furcsa, hisz a kijárási tilalom óta nem lehet beülni az éttermekbe. Másrészt viszont mégis csak furcsa, mert posztjukban hangsúlyozzák, a kiszállítás is szünetel, pedig elvitelre a veszélyhelyzet és kijárási tilalom idején is lehet ételt készíteni.

„A vírushelyzet következményeképp a mai naptól határozatlan időre bezárnak a kapuink, a kiszállítás is szünetel. Köszönjük a rengeteg élményt és emléket, amit nyitás óta és az utóbbi kihívásokkal teli időszakban együtt szereztünk. Most fájón, de egy újabb viszontlátás reményével búcsúzunk!”

A Felix a tavaszi zárás alatt is nyitva volt, annyira, hogy amikor a kijárási korlátozás alatt az éttermek nem fogadhattak vendégeket és csak elviteles ételeket készíthettek, még akkor is előfordult, hogy az étteremben egy tíz fős társaság ült bent, köztük Gulyás Gergely is.

Az étterem ötletgazdája Matolcsy Ádám barátja és üzlettársa, több budapesti szórakozóhelye megálmodója és az uniós támogatásból létesült sörfőzdében családilag is érdekelt Pintér Máté volt. A luxuséttermet a Várkert Kaszinó felújított épületében nyitották meg, amit az MNB-féle Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI) vásárolt meg 2016-ban 10,5 millió euróért, azaz bő 3 milliárd forintért.